Gaziantep mercimekte ithalatın önünü kesecek

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bir süreliğine ara verdiği ziyaretlerine yeni normal düzene geçişle devam eden Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Büyükşehir tarafından aylar önce dağıtılan mercimek tohumu hasadının yapıldığı Hacıköprü Kırsal Mahallesi’ne gitti. Çiftçilerle bir araya gelen Başkan Fatma Şahin, Gaziantep’in tarım kültürünü korumak ve geliştirmek adına çiftçilere ile üreticilere yönelik yardımlar kapsamında büyükşehir olarak 500 çiftçiye 60 ton sertifikalı mercimek tohumu desteği yapıldığını hatırlatarak her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Gaziantep'te mercimek tohumu hasadı yapıldı.

HER İLÇENİN ÜRÜNÜ FARKLI

Mercimek hasadının yapıldığı Hacıköprü Mahallesi’nde konuşan Başkan Fatma Şahin, bereketli hilalin ortasında bulunduklarını ifade ederek, “Çiftçiye dair, toprağa dair, hayvancılığa dair ve çevreye dair ne varsa çiftçimizin ve köylümüzün yanındayız. O yüzden bugün geldiğimiz noktada da ihtisaslaşıyoruz. Her ilçenin ayrı bir ihtiyacı var. Bu dönem bir çalıştay yaptık. Her ilçenin kendine özgü ihtisas alanına göre destek vermeye karar verdik. Nurdağı ve İslahiye tarafında üzüm ve biber öne çıkıyor. Oğuzeli’nde nar öne çıkıyor. Nizip ve Karkamış’ta da yoğun bir şekilde zeytin ve fıstık var. Yavuzeli ve Araban hattına geldiğimizde de sarımsağın olduğunu görüyoruz” dedi.

‘GIDA GÜVENLİĞİNİ KORUMALIYIZ’

Şu an bulundukları Şahinbey ilçesinde 1 milyon kişinin yaşadığını ve ilçenin ekilebilir topraklarındaki bereketi hala koruduğunu dile getiren Başkan Şahin şöyle devam etti;

“Büyük bir lezzet yuvası. Mercimek tarlasındayız. Çiftçi kardeşlerimize mercimek tohumu yardımı yapmıştık. Toprağımız öyle büyük bir bereket ki ne verirsen 50 katını sana geri veriyor. Mercimek, hem lezzet hem şifadır. Pandemiden sonra yeni bir dünya kuruluyor. Artık sağlık başlığı çok önemli bir kavram haline geldi. Gıda güvenliğimizi korumak zorundayız. Çiftçinin yüzünü güldürmeliyiz. Böyle olursa dünyanın da yüzü gülecektir. Mercimeğin ithalatının önüne geçmek için çiftçilere yardımlarımız sürecek.”

Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ ve Şahinbey Ziraat Odası Başkanı Ali Çolak da kısa birer teşekkür konuşması yaptılar.