Gündem Gaziantepte işçi servisi devrildi İkisi ağır 10 yaralı
GAZİANTEP

Gaziantep’te işçi servisi devrildi: İkisi ağır 10 yaralı

Gaziantep’te işçi servisinin otomobille çarpıştıktan sonra devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2’si ağır 10 kişi yaralandı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te işçi servisi devrildi: İkisi ağır 10 yaralı
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Feci kazada 2’si ağır olmak üzere toplam 10 kişi yaralandı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep’te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: İkisi ağır 10 yaralı
FOTOĞRAF 10
Title
Kaza, gece saatlerinde Gaziantep 4. Organize Sanayi Kavşağı’nda meydana geldi.
Title
İddiaya göre, Abidin Alıcı idaresindeki 27 S 3156 plakalı işçi servisi, kavşakta 27 AEE 233 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen otomobille çarpıştıktan sonra devrildi.
Title
Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.
Title
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sırasında yaralanan otomobildeki 3 kişi ile işçi servisindeki 7 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Gaziantep’te otomobille çarpışan işçi servisi devrildi: İkisi ağır 10 yaralı
Gaziantep'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada ikisi ağır 10 kişi yaralandı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Bahçedebomba buldular

Bahçede
bomba buldular

Adana'da ​polisi alarma geçiren ihbar.
Filistin bayrağını yasakladı

Filistin bayrağını yasakladı

İsrail'in aşırı sağcı bakanı polise talimat verdi.
10 bin metrekarekül oldu

10 bin metrekare
kül oldu

Kauçuk fabrikasında korkutan yangın.
Brezilya'yı<br>sarsan baskın

Brezilya'yı
sarsan baskın

Devlet Başkanlığında kontrol yeniden sağlandı.
Taşlı ve silahlı taciz

Taşlı ve silahlı taciz

Yunan botu Türk ekipleri görünce bölgeden kaçtı.
İkisi ağır<br>10 yaralı var

İkisi ağır
10 yaralı var

​Gaziantep'te otomobille çarpışan servis devrildi.

Suriyeliler çoktan yola çıkmıştı.

Gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz.

​100 bin konut 250 alt sektöre hareketlilik getirecek.

​İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sözleri dikkat çekti.

Meclis'te bu hafta memur ve emekli zamları görüşülecek.

Yaşar Kaplan'a veda.

600 Ukrayna askerini öldürdük.

​Sarıkamış şehitleri harekatın 108. yılında anıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.