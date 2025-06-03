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Gazze bağışını geri istedi İHH iade etti

Gazze bağışını geri istedi İHH iade etti

Neslihan Önder
Neslihan Önder
04:003/06/2025, Salı
G: 3/06/2025, Salı
Yeni Şafak
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Abdurrahman Tutdere.
Abdurrahman Tutdere.

Adıyaman Belediyesi, önceki dönem yardım kuruluşları aracılığıyla Gazze’ye gönderilen 10 milyon TL’lik bağışı geri istedi. Belediye meclisinde önceki dönem AK Parti, MHP, CHP ve DEM Partili üyelerin oy birliğiyle alınan bağış kararının ardından 10 milyon TL Gazze’de faaliyet gösteren başta İHH olmak üzere Cansuyu ve İyilikder gibi STK’lara teslim edilmişti.

2024’teki yerel seçimde yönetime gelen CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın deprem bölgesi olmasını bahane ederek yapılan bağışı İHH’dan faiziyle geri istedi. Aldığı bağışı Gazze’de ihtiyaç sahipleri için kullanan İHH ise deprem bölgesi hassasiyetiyle 1 yıl sonra 9 milyon 905 bin lirayı 3 Mayıs’ta belediyeye iade etti.

YAZIKLAR OLSUN

Adıyaman Belediyesi son yerel seçimde sıfır borç ve kasasında 360 milyon TL ile AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Tutdere’nin insani yardım bağışını faiziyle geri istemesi tepkilere neden oldu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, skandalla ilgili şunları söyledi: “Gazze'ye kadınlar, yaşlılar, bir kap yemek bulamayan çocuklar için gönderilen parayı Adıyaman Belediyesi geri istiyor. Yazıklar olsun. Bu yapılanı tüm Türkiye duymalı.”



#Abdurrahman Tutdere
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