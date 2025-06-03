Gazze bağışını geri istedi İHH iade etti

2024’teki yerel seçimde yönetime gelen CHP’li Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Adıyaman’ın deprem bölgesi olmasını bahane ederek yapılan bağışı İHH’dan faiziyle geri istedi. Aldığı bağışı Gazze’de ihtiyaç sahipleri için kullanan İHH ise deprem bölgesi hassasiyetiyle 1 yıl sonra 9 milyon 905 bin lirayı 3 Mayıs’ta belediyeye iade etti.

Adıyaman Belediyesi son yerel seçimde sıfır borç ve kasasında 360 milyon TL ile AK Parti’den CHP’ye geçmişti. Tutdere’nin insani yardım bağışını faiziyle geri istemesi tepkilere neden oldu. AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, skandalla ilgili şunları söyledi: “Gazze'ye kadınlar, yaşlılar, bir kap yemek bulamayan çocuklar için gönderilen parayı Adıyaman Belediyesi geri istiyor. Yazıklar olsun. Bu yapılanı tüm Türkiye duymalı.”