Gazze için rekor dalış

Milli sporcu Şahika Ercümen, İsrail’in soykırım uyguladığı Gazze halkına dayanışma mesajı vermek amacıyla Antalya'nın Kaş ilçesinde değişken ağırlık paletsiz dalış kategorisinde kendisine ait dünya rekorunu geliştirdi. Tekneyle açıldığı Hidayet Koyu açıklarında tek nefeste 107 metre derinliğe inen dünya dalış rekortmeni milli sporcu ve Birleşmiş Milletler "Sudaki Yaşam" savunucusu Ercümen, yeni bir başarıya daha imza attı.

"Gazze nefes alsın, karanlıklar aydınlığa çıksın" sloganıyla dalış yapan Şahika Ercümen, değişken ağırlık paletsiz kategoride 107 metre derinliğe 3 dakika 21 saniyede inerek, kendi elinde bulunan 106 metre rekorunu geliştirdi. Milli sporcu, sudan çıktıktan sonra Türkiye ve Filistin bayrakları açıldı. Ercümen, rekor sonrası ’Gazze nefes alsın’ yazılı dövizle birlikte mutluluğunu paylaşırken, "10 sene önce yaptığımız dalışla da bu tepkimi dile getirmiştim. Bu süreç kalıcı bir barış getirene kadar dalışlarımla Gazze’ye nefes olmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.