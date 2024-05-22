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Gazze Türkiye’nin meselesidir

MHP lideri Bahçeli, Gazze meselesinin hem tarihen hem vicdanen hem ahlaken hem de dinen Türkiye’nin de meselesi olduğunu söyledi. Grup toplantısında konuşan Bahçeli, “Küresel vicdanın İsrail’e karşı baskısını artırması gerekmektedir. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir” dedi.

04:00 - 22/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 03:27 - 22/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Devlet Bahçeli.
Devlet Bahçeli.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Gazze meselesinin hem tarihen hem vicdanen hem ahlaken hem de dinen Türkiye'nin de meselesi olduğunu vurguladı.

Partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşan Bahçeli, gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. Gazze'de masumların kanının hala döküldüğünü ifade eden Bahçeli, “Küresel vicdanın İsrail’e karşı baskısını artırması gerekmektedir. Durdurulması gereken terör devleti İsrail'dir” diye konuştu. Netanyahu'nun gittikçe yalnızlaştığını, güvendiği dağlara karlar yağdığını vurgulayan Bahçeli, “Gazze meselesi hem tarihen hem vicdanen hem ahlaken hem de dinen Türkiye'nin de meselesidir. Gazze düşerse son yurdumuzun etrafındaki kuşatma sertleşmekle kalmayacak, sık sık ifade ettiğim üzere, milli güvenlik tehditleri katlanacaktır. Eğer dirayetli ve teyakkuz halinde olamazsak, eğer öngörüyle ve stratejik bakışla hareket edemezsek, eğer yarının temellerini bugünden atamazsak, Gazze'de sahne alan vahşiliklerin tıpkısının aynısına vatanımızda da maruz kalmamız muhtemeldir” ifadelerini kullandı.

KAZA MI SABOTAJ MI?

Türkiye'nin çevresinde birbiriyle iç içe geçen olayların vuku bulduğuna dikkati çeken Bahçeli, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve beraberindeki heyeti taşıyan helikopterin kaza geçirmesinin, helikopterde bulunan herkesin yaşamını kaybetmesi ile küresel ve bölgesel tedirginliğin üst bir seviyeye tırmanmasına yol açtığını söyledi. İsrail'in kazadaki iddia edilen rolü ile ABD'nin nerede durduğunun mutlaka berraklaşmasını isteyen Bahçeli, “İlk açıklamalardan anlaşılan İran Cumhurbaşkanını taşıyan helikopterin zorlu hava koşullarının hakim olduğu dağlık arazide kaza yaptığı yönündedir. Hakikaten kaza mıdır, sabotaj mıdır bilemem; fakat bu trajik olayın iç yüzünün en kısa sürede açıklığa kavuşturulması, üzerindeki sis perdesinin aralanması, bölgesel barış ve huzur adına zorunluluktur” dedi.

Bayraklar yarıya indirildi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından tüm Türkiye’de bayraklar yarıya indirildi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen kabine toplantısının ardından helikopter kazasında hayatını kaybeden Reisi ve beraberindeki heyet için 1 günlük milli yas ilan edildiği duyurulmuştu.




#Devlet Bahçeli
#Gazze
#Filistin
#İran
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