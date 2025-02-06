Gazze’de ateşkes kalıcı olmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’i ağırladı. Steinmeier'i, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin giriş kapısında karşılayan Erdoğan daha sonra mevkidaşı ile ikili görüşme yaparak çalışma yemeğine katıldı. İki lider ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Görüşmede ikili işbirliği ve bölgesel gelişmelerinin ele alındığını belirten Erdoğan, terörle mücadele, düzensiz göç, vize meselesi, savunma sanayi ve Almanya'daki Türk toplumunu ilgilendiren konuların da gündemlerinde olduğunu ifade etti.

Türk toplumunun güvenliği, refahı ve esenliğinin Almanya ile gündemlerinin en üst sıralarında yer aldığını kaydeden Erdoğan, "Avrupa genelinde yabancı karşıtlığı, ırkçılık ve İslam düşmanlığı içeren eylem ve söylemlerin arttığını müşahede ediyoruz. Bu durum, Türk toplumunu da endişelendirmektedir" dedi. Gazze’deki gelişmelere de değinen Erdoğan, “Gazze'de ilan edilen ateşkesin muhafazası için herkese büyük sorumluluklar düşüyor. Uluslararası toplum olarak iki devletli çözüm için gayretlerimizi sürdürmeliyiz" diye konuştu.