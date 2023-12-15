Gazze'deki durum felaket

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’deki olayları “felaket” olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarından övgüyle söz etti. Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor” dedi. Moskova’da yıl sonu basın toplantısına katılan Putin, Türkiye’yi 2024 yılının başında ziyaret edebileceğini açıkladı. Putin, konuşmasında “Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir” ifadelerini kullandı.