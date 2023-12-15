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Gazze'deki durum felaket

Rusya Devlet Başkanı Putin, Gazze'deki olayları "felaket" olarak nitelendirdi. Putin, Gazze'deki durumun iyileştirilmesi yönünde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önemli ve öncü rolü olduğunu belirtti. Putin, "Erdoğan barış için her şeyi yapan liderlerden biri. O, bu yönde çok aktif. Allah ona sağlık versin." ifadelerini kullandı.

04:00 - 15/12/2023 Cuma
Güncelleme: 01:30 - 15/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Vladimir Putin.
Vladimir Putin.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Gazze’deki olayları “felaket” olarak nitelendirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çabalarından övgüyle söz etti. Putin, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazze çabalarında öncü rol oynuyor” dedi. Moskova’da yıl sonu basın toplantısına katılan Putin, Türkiye’yi 2024 yılının başında ziyaret edebileceğini açıkladı. Putin, konuşmasında “Erdoğan, Gazze’deki trajediye dikkat çeken, durumu iyileştirmek, uzun vadeli barış koşullarını yaratmak için her şeyi yapan uluslararası toplumun liderlerinden biridir” ifadelerini kullandı.



#Putin
#Recep Tayyip Erdoğan
#Gazze
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