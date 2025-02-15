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Gazzeli çocuklara mesaj: Birlikte iyileşeceğiz

Gazzeli çocuklara mesaj: Birlikte iyileşeceğiz

Nazife Bardak
04:0015/02/2025, Cumartesi
G: 15/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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İstanbul’da yaşayan Gazzeli çocukların çizdiği resimlerle süslenen yardım kolileri, çocukların vatanlarına sevgilerini ve hayata dair umutlarını Gazze halkına iletiyor.
İstanbul’da yaşayan Gazzeli çocukların çizdiği resimlerle süslenen yardım kolileri, çocukların vatanlarına sevgilerini ve hayata dair umutlarını Gazze halkına iletiyor.

Gazzeli çocuklar, Türkiye’den ülkelerine gönderilen yardım kolileri üzerine çizdikleri resimlerle Gazze halkına moral veriyor. Türkiye tarafından İstanbul’a getirilen ve Yeryüzü Çocukları Derneği’nin (YEÇED) psikososyal destek sağladığı Gazzeli çocuklar, Türkiye’den Gazze’ye gönderilen insani yardım tırlarına çizdikleri resimler ve yazdıkları mesajlarla destek sunuyor. Bu çizimler, Gazze’deki çocuklara yalnız olmadıklarını ve acılarının yanı sıra hayallerinin de dünyanın dört bir yanındaki kalplere dokunduğunu hatırlatıyor. Gönderilen resimlerin üzerine yazılan İngilizce "Birlikte iyileşeceğiz" mesajı, umudu ve dayanışmayı pekiştiriyor. İnsani yardım tırları yalnızca temel yaşama malzemeleri taşımakla kalmıyor, aynı zamanda bölgedeki çocuklara Türkiye’deki Gazzeli çocuklardan moral dolu mesajlar taşıyor. İstanbul’da yaşayan Gazzeli çocukların çizdiği resimlerle süslenen yardım kolileri, çocukların vatanlarına sevgilerini ve hayata dair umutlarını Gazze halkına iletiyor.


#Gazze
#Türkiye
#çocuk
#ilaç

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