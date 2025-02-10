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100 milyondan fazla kişinin izlediği 'Süper Bowl'da Gazze protestosu

100 milyondan fazla kişinin izlediği 'Süper Bowl'da Gazze protestosu

10:1410/02/2025, Pazartesi
G: 10/02/2025, Pazartesi
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ABD'de milyonların izlediği 'Süper Bowl'da Gazze protestosu
ABD'de milyonların izlediği 'Süper Bowl'da Gazze protestosu

ABD'de milyonların izlediği Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi "Süper Bowl" karşılaşmasının devre arasındaki gösteride dansçıların arasına giren kişi, Sudan ve Filistin bayrağı ile terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, bir kişi, "Süper Bowl" müsabakasının devre arasında rapçi Kendrick Lamar'ın sahne aldığı sırada dansçıların arasına girdi.


Elinde Sudan ve Filistin bayrağı olan kişi Sudan'daki savaşı ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi saha dışına çıkardı.


ABD'de Süper Bowl maçı

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ayrıca bu yıl 59'uncusu düzenlen Süper Bowl'da şampiyon Philadelphia Eagles oldu. ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından karşılaşmanın takip edildiği biliniyor. "Süper Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.


#Süper Bowl
#Gazze
#Filistin

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