100 milyondan fazla kişinin izlediği 'Süper Bowl'da Gazze protestosu

Elinde Sudan ve Filistin bayrağı olan kişi Sudan'daki savaşı ve terör devleti İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protesto etti. Durum fark edilince güvenlik görevlileri müdahalede bulunarak kişiyi saha dışına çıkardı.

ABD'nin en çok izlenen ve en büyük spor organizasyonu olan ayrıca bu yıl 59'uncusu düzenlen Süper Bowl'da şampiyon Philadelphia Eagles oldu. ABD'de 100 milyondan fazla kişi tarafından karşılaşmanın takip edildiği biliniyor. "Süper Bowl" organizasyonunun ülke ekonomisine etkisinin 500 milyon doları bulması bekleniyor.