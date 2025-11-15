Yeni Şafak
Gazze’ye aralıksız destek

Canberk Doğan
15/11/2025, Cumartesi
Türkiye, Gazze’ye en yüksek hacimli gıda ve temel malzeme desteği sunan ülkeler arasında yer aldı.

Gazze’de 10 Ekim 2025’te sağlanan ateşkesin ardından Türkiye, bölgeye yönelik insani yardım sevkiyatlarını önemli ölçüde hızlandırdı. Türkiye, Gazze'ye 2023 yılında 26 bin ton, 2024 yılında ise 39 bin 200 ton un gönderdi. 2025 yılı için taahhüt edilen 120 bin tonluk un hibesi, bölgenin bir yıllık un ihtiyacını karşılayacak kapasitede. Ancak İsrail’in çeşitli engellemeleri nedeniyle bu miktarın şu ana kadar yalnızca 9 bin 200 tonu Gazze’ye ulaştırılabildi. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda bugüne kadar toplam 102 bin 590 ton insani yardım Gazze’ye sevk edildi. Böylece Türkiye, Gazze’ye en yüksek hacimli gıda ve temel malzeme desteği sunan ülkeler arasında yer aldı.


