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Gazze’ye yardım kermesine gelin

Üsküdar’da 4 gün önce Gazze’ye destek için kurulan kermeste tekstil ürünlerinden hediyeliklere birçok ürün satılıyor. Görevliler, vatandaşları pazar günü sona erecek kermese davet ediyor.

04:00 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 01:07 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Üsküdar Belediyesi’nin Gazze’ye destek için düzenlediği “Gönül Köprüsü” kermesine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Gazze’ye gönderilecek yardım malzemelerinin temini için Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen kermeste el emeği ürünler, yiyecekler ve hediyelik eşya yer alırken, etkinliğe birçok sivil toplum kuruluşu da destek veriyor. Kermese destek veren derneklerden Sadakataşı Derneği İcra Kurulu Üyesi Nurdal Güngör, vatandaşların 4. güne giren kermese yoğun ilgi gösterdiğini anlattı.

Güngör, “Standımızda gönüllülerimizin yaptığı ev yapımı ürünler, temiz, taze ve özenle paketlenip hazırlanıyor. Kışlık konserveler var. Filistin’e ait güzel hediyelik atkılarımız ve tekstil ürünlerimiz mevcut. Herkesi bekliyoruz. “ diye konuştu. Türk Kızılayı Üsküdar Şubesi Gönüllüsü Betül Palamut, kermesin 10 Aralık’a kadar süreceğini anlattı. Kermese herkesi beklediklerini ifade eden Palamut, “Herkes insanlık adına bağışta ve yardımda bulunsun.” ifadelerini kullandı. Hayrat İnsani Yardım Derneği Tuzla temsilcisi Hasan Ceylan, bugün Gazze için tamamen ev yapımı yiyecekler ve tekstil ürünlerini satışa çıkardıklarını kaydetti.



#Gazze
#İnsani Yardım
#Üsküdar
#STK
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