Geçmişi anlatan sergi

Kuveyt Türk’ün katkılarıyla Sultanahmet’teki Türk ve İslam Eserleri Müzesi’nde (TİEM) ziyarete açılan sergide çini sanatçısı Sevim Ersoy’un çalışmaları yer aldı. Açılışta açıklama yapan Ersoy, çini eğitimi aldıktan sonra çeşitli arayışlara girdiğini belirterek, “Çini biliyorsunuz klasik bir sanat ve klasik desenlerle yapılıyor. Fakat benim tarihe çok ilgim var. Çiniyle tarihi nasıl birleştirebilirim diye araştırırken tarihi kişilerin, yerlerin ve olayların çiniye çok yakışabileceğini keşfettim” dedi. Ersoy, bu yolculuğa 2010 yılında başladığını, daha sonra kitap fuarında denizcilik müzesinin eserlerinden ilham aldığını ve sergide yer alan eserlerin bu süreçte zamanla ortaya çıktığını anlattı. Serginin bir bölümünde İstanbul’un tarihsel geçmişinin yer aldığını dile getiren sanatçı, “Bir de çini ile birlikte artık yeni bir malzeme kullanmak istiyordum. Metal ile çininin yakışabileceğini düşündüm ve metalle birlikte yine objelerde klasik desenleri kullanarak çağdaş yorumlar yapmaya çalıştım” ifadelerini kullandı. Serginin küratörü Beste Gürsu ise “Geçmiş Zaman Olur Ki”nin Sevim Ersoy ile 2017’den bu yana yapmış oldukları 11. sergi olduğunu söyledi. Daha önce de Sevim Ersoy ve ekibiyle Matrakçı Nasuh Projesi’ni gerçekleştirdiklerini ve 10 ülke gezdiklerini aktaran Gürsu, bu sergide de İstanbul haritaları ve şehir resimleri üzerine sanatçıların yapmış olduğu dönemsel İstanbul gravürlerinin işlendiğini anlattı. Sanatçının tıpkı basım tekniğiyle gravürleri birebir çiniye aktardığını anlatan Gürsu, “Bunlar aynı zamanda matbaacılığın ve gravürle birlikte İstanbul görsellerinin çoğalmasına sebep olan bir yapıdır. Tarihsel olarak en önemli dönemdir. Sevim Ersoy da gravürlerden yola çıkarak bunların birebir çiniye aktarımlarını yaptı” şeklinde konuştu. Çini sanatını, geçmişten bugüne değerlerle birlikte ele alan sergi, 18 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

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