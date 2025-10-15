Yeni Şafak
Gelen kötü koku sonrası acı olay

Eskişehir'de evinde yalnız yaşayan adamın dairesinden kötü kokular gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Daireye giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Eskişehir’de evinde yalnız yaşayan yaşlı adamın dairesinden kötü koku geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı.

Olay, Büyükdere Mahallesi Meneviş Sokak üzerinde bulunan 12 dış kapı numaralı apartmanın ilk katındaki birinci dairede meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Z.Ö. isimli yaşlı adam bahsi geçen dairede tek başına ikamet ediyordu. Daireden gelen kötü koku üzerine çevre sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri geldi. Daireye giren sağlık ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Belediye tabibi, şahsın ölümünü şüpheli bulurken, Z.Ö.’nün cansız bedeni Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

