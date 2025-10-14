Yaşlı kadının rahatsız olduğu için şikâyet ettiği eğlence mekanı mühürlendi

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânının üzerindeki dairede oturan yaşlı bir kadın sesten rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını oğluna bildirdi. Oğlu tarafından işletme sahibi M.A.’ya dava açıldı. Açılan dava sonucunda eğlence mekânı kapatılarak kapısına mühür vurulduktan sonra işletmenin faaliyetine son verildi.