Yaşlı kadının rahatsız olduğu için şikâyet ettiği eğlence mekanı mühürlendi

13:2614/10/2025, Salı
IHA
İşletmenin faaliyetine son verildi.
İşletmenin faaliyetine son verildi.

Eskişehir’de yaşlı bir kadının yaşadığı apartmanın altında bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânı, rahatsızlık verdiği gerekçesiyle açılan dava sonucu kapatıldı.

Odunpazarı ilçesi İstiklal Mahallesi Şair Fuzuli Caddesi üzerinde bulunan ve yüksek sesli müzik yayını yapan eğlence mekânının üzerindeki dairede oturan yaşlı bir kadın sesten rahatsız olduğunu ve uyuyamadığını oğluna bildirdi. Oğlu tarafından işletme sahibi M.A.’ya dava açıldı. Açılan dava sonucunda eğlence mekânı kapatılarak kapısına mühür vurulduktan sonra işletmenin faaliyetine son verildi.




#eskişehir
#odunpazarı
#yaşlı
