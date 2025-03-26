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Gelendost Belediye Başkanı 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı

Gelendost Belediye Başkanı 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamasıyla tutuklandı

13:0326/03/2025, Çarşamba
DHA
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Gelendost Belediye Başkanı tutuklandı
Gelendost Belediye Başkanı tutuklandı

Isparta'da, 'rüşvet' ve 'zimmet' suçlamalarıyla başlatılan soruşturma kapsamında Gelendost ilçesinin bağımsız belediye başkanı Mustafa Özmen'in de aralarında bulunduğu bir kişi tutuklandı, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gelendost
Belediye Başkanı
Mustafa Özmen
ve beraberindeki 5 kişi, Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 24 Mart'ta gözaltına alındı. Dün Yalvaç Adliyesi'ne getirilen Başkan Özmen ile beraberindekilerin işlemleri gece boyu sürdü. Adliyedeki işlemleri tamamlanan Başkan Mustafa Özmen ile R.B. 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'görevi kötüye kullanma', 'suç delillerini yok etme veya gizleme' suçlamasıyla tutuklandı. 1 şüpheli tanık sıfatı alarak savcılık kararı ile 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


İstifa etmişti


31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde İYİ Parti'den belediye başkanı seçilen, Meral Akşener'in genel başkanlıktan ayrılmasından sonra partisinden istifa ederek görevini bağımsız olarak yürüten Mustafa Özmen hakkında bir yerel internet sitesinde çeşitli şaibeler ortaya atılması üzerine Yalvaç Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldığı öğrenildi.






#Gelendost
#Mustafa Özmen
#Isparta

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