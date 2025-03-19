Isparta merkezli 'change' operasyonu: 14 milyonluk vurgun ortaya çıktı

Isparta merkezli 10 ilde düzenlenen operasyon kapsamında, deprem bölgesinde enkaz altında kalanların da arasında bulunduğu 30 hasarlı aracı yasa dışı yöntemlerle değiştirerek satan şüphelilere yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirildi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alınırken, 2'si tutuklandı.

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, çeşitli illerde change işlemi yapılan araçlarla ilgili detaylı inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda, 30 aracın mekanik aksamlarının değiştirildiği, şasi numaralarının kimyasal sıvılarla değiştirilerek sahte ruhsat belgeleri düzenlendiği tespit edildi. Şüphelilerin bu yöntemle oto galeri üzerinden araçları üçüncü kişilere satarak 14 milyon lira haksız kazanç elde ettiği belirlendi.