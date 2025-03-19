Tekirdağ'da silahla 2 kişiyi öldürmüştü: Hakim karşısına çıkarıldı

Tekirdağ 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık E.U, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı.

Müştekiler ile taraf avukatları salonda hazır bulundu.Sanık E.U, "yapay zekayla aklını okuduklarını, düşüncelerini önceden bildiklerini" ileri sürdü.

Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Özdemir'e karşı duygusal hisleri olduğunu belirten E.U, "Fatma'ya açıldıktan sonra onu çay ocağında görmeye başladım. Sonra sürekli benimle dalga geçmeye başladılar ve bunu neden yaptıklarını sorguladım. Yapay zekayla aklımı okuduklarını öğrendim. İçime attığım sözleri şarkıcılara sattıklarını öğrendim.





'Baskılara dayanamadım'

Bende artık psikolojik baskılara dayanamayarak bu olayı gerçekleştirdim." savunmasını yaptı.E.U, kazada yaralanan polise kasıtlı olarak ateş etmediğini, kaçarken kaza yaptığı sırada silahın ateş almasıyla yaraladığını iddia etti. Maktul Fatma Özdemir'in kardeşi Selen Özdemir de kardeşinin daha önce E.U'dan tehdit aldığını iddia ederek, sanığın en ağır cezayı almasını istedi. Sanığın yaraladığı polis memuru Ö.K. da sanığın kendisine doğrudan hedef gözeterek ateş ettiğini ve yüzünden yaralandığını aktardı.





'Herhangi bir pişmanlık duymuyorum'

Olayda hayatını kaybeden Barkın Perçin'in babası Mustafa Perçin de sanığın beyanlarını kabul etmediğini, E.U'nun ömür boyu ceza alması istediğini belirtti.

Mahkeme heyeti, maktul Fatma Özdemir'in babası Kemal Özdemir'in dosyaya müşteki olarak eklenerek bir sonraki duruşmada dinlenmesine, yaralanan S.D. ve N.Ç.K. ve Ö.K'nın yaralanmalarının vücutlarına verdiği zararın niteliğine ilişkin ilgili kurum raporlarının istenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Avukat Kamil Can Yavaş, duruşmanın ardından gazetecilere, sanığın eylemde insanların ölmesine ve yaralanmasına neden olduğunu söyledi.

Sanığın olayı tasarlayarak gerçekleştirdiğini ifade eden Yavaş, "Herhangi bir pişmanlık duymadığını beyan etti. Bu sebeple biz avukatlar kadına karşı gerçekleştirilmiş bir cinayette sanığının en ağır şekilde cezalandırılması için gerekli tüm hukuki mücadelemizi vereceğiz. Umarım böyle bir olay bir daha yaşanmaz, bir kadın veya herhangi bir kişi bu şekilde öldürülmez." dedi.

Avukat Fırat Eren Canpolat ise sanığın olaydan pişmanlık duymadığını aktararak, sanığın gerekli cezayı alması için sürecin takipçisi olacaklarını belirtti.





'Silahlı saldırı yapmıştı'

Olay Tekirdağ'da 4 Ekim 2024 tarihinde, elektronik eşya satan bir mağazada çalışan E.U, Hükümet Caddesi'ndeki bir çay ocağında sohbet eden iş arkadaşlarına silahla ateş açmış, Barkın Perçin yaşamını yitirmiş, Fatma Özdemir, N.Ç.K. ve S.D. yaralanmıştı. Fatma Özdemir de iki gün sonra hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan şüpheli E.U, polis ekiplerince Muratlı Caddesi'nde durdurulmuş, zanlı teslim olurken ateş etmesi sonucu bir polis memuru da yaralanmıştı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Davanın iddianamesinde, sanığın "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılması istenmişti.







