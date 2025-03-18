Sahipsiz köpek dehşet saçtı: Saldırıya uğrayan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

"Kızıma da maalesef köpek saldırdı. Belediyeyi aradım, 'Toplayacağız' dediler. Bekledik burada ne gelen var ne giden. Hastaneye götürdük kızımı, aşı yaptırdık. Bu durum küçük bir çocuğa mal oldu. İlk başta önlem alınsaydı bu saldırı olmazdı. Köpekler burada toplu olarak dolaşıyorlar. 10-15 tane köpek dolaşıyor. Önlem alınmasını istiyorum. Kızım işten geldiğinde her gece gidip, arabamla aşağıdan kendim alıyorum. Güvenemiyorum daha"