Sahipsiz köpek dehşet saçtı: Saldırıya uğrayan 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı

Yalova'da fırına ekmek almaya giderken başıboş köpeğin saldırısına uğrayan Suriye uyruklu Khaled Hammo (6), yaralandı. Tedaviye alınan çocuğun, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Sahipsiz köpek saldırılarına her gün bir yenisi daha ekleniyor. Son olarak, Yalova'da 6 yaşındaki bir çocuk ağır yaralandı.
Olay, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Khaled Hammo, ekmek almak için evden çıktı. İddiaya göre, bu sırada başıboş bir köpek bir anda Hammo'ya saldırarak boğaz, karın ve bacaklarından ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpek, çocuğu bırakıp uzaklaşırken, ihbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Hammo, ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradan da Kocaeli Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Nefes borusunun delindiği belirlenen Hammo'nun sağlık durumu ciddiyetini korurken, ailesi ise hastanede gözyaşı döktü.