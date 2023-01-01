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Gelenek yıkılmadı: Konteyner kentte kışa hazırlık

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’da konteyner kentlerde hayata tutunmaya çalışanlar, geleneklerini de yaşatıyor. Yeşilyurt’taki Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışa hazırlık için domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutmaya başladı.

04:00 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’daki konteyner kentlerde yaşayanlar, kış hazırlıklarına başladı. Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışın tüketmek üzere domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutuyor.

6 Şubat depremlerinin vurduğu Malatya’daki konteyner kentlerde yaşayanlar, kış hazırlıklarına başladı. Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışın tüketmek üzere domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutuyor.

Asrın felaketi 6 Şubat depremlerinin etkilediği Malatya’daki konteyner kent sakinleri, kış hazırlıklarına başladı. Merkez Yeşilyurt ilçesindeki Bostanbaşı Konteyner Kent sakinleri, kışın tüketmek üzere domates, biber, patlıcan ve dolmalıkları kurutmaya başladı. Depremzedeler, hazırladıkları sebzeleri, konteyner kentteki evlerin önünde bulunan masa üzerinde ya da tellere asarak kurutup kışa hazırlık yapıyor.


BAKALIM NEREYE KADAR

Konteyner Kent sakinlerinden Yüksel Gürbüz, hayatın sürdüğünü, hayatta oldukları için mutluluk yaşadıklarını ifade ederek, şunları kaydetti: “Temelli Mahallesi’nde bulunan ve kiracılarımızın oturduğu evimiz yıkıldı. Fahri Kayan Mahallesi’ndeki evimiz de bir hafta içerisinde ekiplerce yıkılacak. Eşimle burada yaşıyoruz. Bakalım nereye kadar bu şekilde yaşayacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin.”


#Malatya
#konteyner kent
#kış
#hazırlık
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