Gelin bu hançeri el ele çıkaralım

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefine ilişkin, beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatinde olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis'te, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un ev sahipliğinde düzenlenen iftar programında milletvekilleriyle bir araya geldi. Erdoğan, demokrasilerde iktidar ve iktidar partisi ne kadar hayati öneme sahipse, muhalefetin konumunun da o derecede vazgeçilmez olduğunu vurgulayarak muhalefetin yapıcı eleştirilerine kulak tıkamadıklarını söyledi.





HANÇERİ EL ELE ÇIKARTALIM

Erdoğan, tüm partileri ‘Terörsüz Türkiye’ için atılan adımlara destek vermeye çağırarak "Buradan tüm siyasi partilere ve milletvekillerine hüsnüniyetle şu çağrıyı yapmak isterim; gelin el ele verelim, milletimizin bin yıllık kardeşliğine sokulan hançeri hep beraber çıkartalım. Türkiye düşmanlarını bir kez daha hüsrana uğratalım. Emperyalist hevesleri bir kez daha kursaklarda bırakalım" diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:

"Çok fazla uzamadan, fitneye, gerilime, provokasyona, hiçbir aşırılığa mahal vermeden, işi yokuşa sürme gibi cambazlıklara tevessül etmeden inşallah beklenen neticenin süratle alınacağı kanaatindeyim. Bizim gayemiz ilk günden beri son derece açıktır. Türkiye'nin 40 yıldır ayağına bağ olan, askeri, polisi, jandarması, kamu görevlisi ve siviliyle on binlerce insanımızın hayatını kaybetmesine yol açan bir musibetten kalıcı ve kati olarak kurtulmayı hedefliyoruz. İnşallah bu sefer menzil-i maksudumuza kazasız, belasız varacağımıza inanıyorum."



