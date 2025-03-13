Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de konuştu: 13-20 Mart tarihlerini 'İyilik Haftası' ilan ediyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar:

Türkiye Diyanet Vakfı'nın değerli yöneticileri, başkanlığımızın kıymetli mensupları, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Bu dünyaya bereket katan tüm gönül insanlarına saygılarımı sunuyorum. 11 Ayın Sultanı Ramazan'ı canı gönülden tebrik ediyorum.

Türkiye Diyanet Vakfı'mız insanlığın hizmetinde olmayı sürdürüyor

Diyanet Vakfı'mız yarım asırlık iyilik yolculuğunda birçok farklı alanda başarı çıtasını her geçen gün daha da yükseltti. Milli kimliğimizin en belirgin, en köklü hasletlerinden biri vakıf kültürümüzdür. Asırlar boyunca iyilik ve adalet hamuruyla yoğrulan yurdumuz, gönül coğrafyamızın her bir köşesiyle birlikte vakıf kültürümüzün eşsiz eserleriyle doludur. Bu sene 50. yaşını kutlayan Türkiye Diyanet Vakfımız, ‘insanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ düsturuyla ülkemizde ve dünyanın dört bir yanında iyiliği egemen kılmak için insanlığın hizmetinde olmayı azimle sürdürüyor. Diyanet Vakfı, Türkiye ve 111 ülkede binlerce öğrenciye burs ve akademik destek sağlıyor. Asya’dan Afrika’ya nereye gitsek, Türkiye Diyanet Vakfımız gibi iyilik neferlerinin bir hizmetiyle mutlaka karşılaşıyoruz. Bu mukaddes günlerin tüm dünya için hayır ve güzellikler getirmesini yürekten temenni ediyorum.

Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmayın

İyilik, insanın beşer derecesinden insan olma seviyesine yükselmesi demektir. Allah'ın rızasını kazanmanın yegane anahtarıdır. İyiliği merhametle besleyip büyüten, muhabbetle perçinleyen bir ecdadın evladı ve torunlarıyız. Kötüye karşı iyinin, zalime karşı mazlumun, yanlışa karşı doğrunun yanında yer almak bizim hayat tarzımızdır. İyilik, insanın emniyet kemeridir. Vicdanlarını tatile çıkarmış olanlara aldırmadan hayırda, iyilikte, güzellikte yarışmaya devam etmenizi özellikle bekliyorum.

13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız

Bugün ayı zamanda İyilik Haftası'nın da ilk gününü idrak ediyoruz. Bundan sonra her sene 13-20 Mart haftasını İyilik Haftası olarak kutlayacağız. Kurumlarımızla pek çok faaliyet icra edeceğiz. İyilik haftasının hepimiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Filistin davasına cesaretle sahip çıktık

İyiliğin bu güçlü mirasını muhafaza ederek zenginleştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. İyilikle dünyayı güzelleştirme çabasındayız. Zalime karşı dik durarak, mazlumun elinden tutarak insanlık vazifemizi ifa etmenin mücadelesini veriyoruz. 1 milyon kardeşimizin hayatını kaybettiği Suriye'deki katliamdan kaçan muhacir kardeşlerimize kapılarımızı sonuna kadar açtık. Siyonist rejimin saldırılarına maruz kalan Gazzelilere destek olduk. Bizi cesaretli olmaya çağıranlar Gazzeli çocukların üzerine bomba yağdığı günlerde soykırım çetesinden korktukları için Filistin Kuvayı Milliyesi'ne iftira atarken biz Filistin davasına cesaretle sahip çıktık. Somali'de istikrarın korunması, Sudan'da kardeş kavgasının son bulması, Yemen'in, Afganistan'ın huzura kavuşması için çaba gösteriyoruz.

Nerede zulüm gören varsa Türkiye olarak oradayız