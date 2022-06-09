Gemiler bir an önce yola çıkmalı

Türkiye, Ukrayna savaşının neden olduğu tahıl krizini çözecek ‘Karadeniz koridoru’ için devrede. Sorunun çözümü için Türkiye dün, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’u ağırladı. Rus Bakan, topu Ukrayna’ya attı. Lavrov, “Ukrayna, limanlarını mayınlardan temizlerse, biz hiçbir şekilde askeri harekâtımızı kötüye kullanmayacağız ve gemilerin oradan serbest bir şekilde çıkmasını sağlamakla ilgili tüm gerekli adımları atarız” mesajı verdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Ukrayna ve Rusya’dan dünyaya ihraç edilecek tahıl sevkiyat gemilerin denetlenmesi dahil BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve iş birliğini içeren bir planı Türkiye’nin makul ve uygulanabilir bulduğunu bildirdi. İkili yaklaşık bir saat süren kritik görüşme sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ortak açıklama yaptı. İki bakan da Karadeniz’de sıkışan gemiler için tahıl koridoru ve Suriye operasyonuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

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İSTANBUL’DA TOPLANTI ÖNERİSİ

Çavuşoğlu, gemilerin güvenli bir şekilde seyrüseferine devam edebilmesi için alınacak tedbirlerin görüşülmesinde fayda olduğunu ve mekanizmanın bir an önce hayata geçirilmesinin faydalı olacağını söyledi. Çavuşoğlu, “BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizma ve iş birliğini içeren bir plandan bahsediyoruz. Türkiye olarak bu planı makul buluyoruz ve uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz. Bu planın Rusya ve Ukrayna tarafından kabul edilmesi gerekiyor. Bunun detaylarını görüşmek üzere İstanbul’da bir toplantıya ev sahipliği yapabileceğimizi BM’nin teklifi üzerine söyledik. Ukrayna tahıl ürünlerinin, ayçiçek ve ayçiçek yağının uluslararası piyasalara ulaştırılması karşılığında Rusya’nın, ihracatının önündeki engellerin kaldırılması talebini de Türkiye olarak son derece meşru ve haklı bir talep olarak görüyoruz. Dünyanın, hem Ukrayna hem de Rusya Federasyonu’nun ihraç edeceği ürünlere ihtiyacı varsa bunun önünü hep birlikte açmamızda fayda var diye düşünüyoruz. Burada önemli olan ortak anlayışa dayanan bir mekanizmanın tesis edilmesidir.” diye konuştu.

UKRAYNA HAZIRSA BİZ DE HAZIRIZ

Rus Bakan Lavrov’da tahıl koridoruna ülkesinin yaklaşımı konusunda su mesajları verdi: “Ukrayna, limanlarını mayınlardan temizlerse, biz hiçbir şekilde askeri harekâtımızı kötüye kullanmayacağız. Ukrayna tahıl ürünlerinin piyasadaki payı sadece yüzde 1. Dolayısıyla herhangi bir gıda krizinin buradan kaynaklanacağını düşünmüyoruz. Türk mevkidaşlarımızın çabaları çok kıymetli. Ukrayna tarafı mayınsızlaştırma faaliyetlerine hazırsa biz de buna hazırız. Türk askeri makamlarıyla da bu süreçlerin detaylarını görüşmekteyiz.”

Medya akını

İlk önce Dışişleri Bakanlığı’nın Fatin Rüştü Zorlu Salonu’nda yapılması planlanan toplantı, daha sonra salonun toplantı için kapasitesinin yetersiz kalması nedeniyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne alındı. Toplantıya dünyanın çeşitli ülkelerinden 100’den fazla basın mensubu katıldı.

Wopke Hoekstra-Mevlüt Çavuşoğlu

Bu gösteriler tesadüf değil

Çavuşoğlu, Lavrov’un ardından Hollandalı mevkidaşı Wopke Hoekstra ile ortak basın toplantısında konuştu. İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik başvuru süreci devam ederken PKK’nın Avrupa başkentlerinde gösteri ve propagandasına devam etmesine ilişkin bir soru üzerine Çavuşoğlu, “Bu süreçte Avrupa ülkelerinde PKK/YPG’nin terör örgütünün paçavralarıyla gösterilerini artırmasının tesadüf olmadığını düşünüyoruz. Sanırım onlar da bu iki ülkenin NATO’ya üye olmasına karşılar, bunun arkasında kim varsa.” yanıtını verdi.

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GÜNDEM Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov görüştü