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ANKARA

Gemiler teyakkuzda: Akdeniz'de Türk gemisine hukuksuz baskın

Gemiler teyakkuzda

Donanma, AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari gemiye baskın düzenlemesinden sonra teyakkuza geçti. Baskını düzenleyen gemiyi Yunan komutan yönettiği için, Doğu Akdeniz’de Yunan gemilerine misilleme de kart olarak masada duruyor.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Türkiye’nin ‘aynı ile mukabele’ hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor.
Türkiye’nin ‘aynı ile mukabele’ hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor.

Türkiye’nin taraflı bir operasyon olarak nitelediği AB’nin İrini Operasyonu kapsamında Türk bayraklı ticari geminin Türkiye’nin izni olmaksızın aranması infial yarattı. Gözler Türkiye’nin atacağı adımlara çevrildi.

AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
GÜNDEM
AB, İtalya büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı
  • Vatan toprağına müdahale olarak Türkiye’nin egemenlik haklarına ciddi bir saldırı olan olaya karşı Türkiye’nin uluslararası hukuktan doğan ciddi hakları bulunuyor. Bu kapsamda ilk olarak Ankara’daki AB, İtalya Büyükelçileri ve Almanya Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrılarak Türkiye’nin açık izni olmadan Roseline-A gemisine çıkılması ve denetlenmesi protesto edildi ve ilgili ülkelere nota verildi. Verilen notada, olayın uluslararası hukuka aykırı olduğu ve Türkiye’nin tazminat haklarının da muhafaza edildiği kayıt altına alındı.

Türk gemisine hukuk dışı arama
OYNAT 01:23
Türk gemisine hukuk dışı arama
Yunan bir komutan tarafından sevk ve idaresi gerçekleştirilen İrini Harekatı'nda görevli bir Alman fırtakeyni, Türkiye'den Libya'ya gıda ve boya gibi muhtelif maddeler taşıyan bir gemiyi Doğu Akdeniz'de durdurarak, uluslararası hukuka aykırı bir şekilde saatlerce aradı.

GEMİLER TEYAKKUZDA

Türkiye’nin nota vermek dışında özür beklentisi de bulunuyor. Türkiye’nin ‘aynı ile mukabele’ hakkı çerçevesinde benzer bir eylem icra edilmesi önünde bir engel bulunmuyor. Yunanistan bandıralı ticari gemilerin yoğun faaliyet yürüttüğü Doğu Akdeniz’de uluslararası hukuk gereği mütekabiliyet ilkesinin gerekleri de uygulanabilir bir kart olarak masada duruyor. Türk donanmasının Libya açıklarındaki askeri gemileri de olayın ardından olası yeni taciz ve provokasyonlara karşı teyakkuza geçirildi.

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