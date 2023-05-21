Genç afetzededen onurlu çıkış: İşe girince borcumu öderim

Adıyaman'da konteyner kentte kalan depremzedeler, kendilerine edilen hakaretlere tepkili.
Seçim sonuçlarını hazmede-meyenlerin depremzedelere hakaret etmesine tepki yağıyor. Adıyaman'da konteyner kentte yaşayan depremzedeler Yeni Şafak'a konuştu.
* 72 yaşındaki Yusuf Atlıhan:
“Allah onlara fırsat vermesin” derken çok haklıymışız. Yardım gönderdiniz diye utanmıyor musunuz bunun hesabını yapmaya? Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza da gelebilir. Buna rağmen öyle bir durum olsa size ilk koşacak olan yine bizleriz. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Devletimiz, dernek ve vakıflar haddi hesabı olmayan yardımlar gönderdi. Hiçbirinden böyle bir söz duymadık. Onlar bize ne görüşümüzü, ne inancımızı sordu. Allah devletimizi, Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Canımla, var gücümle Erdoğan’ın arkasındayım. Ona her gün dua ediyorum.
ACIMIZ ÜSTÜNDEN SİYASET YAPMAYIN
ACIMIZ ÜSTÜNDEN SİYASET YAPMAYIN
* 17 yaşındaki Bedirhan Sağır:
Bunu diyenler başta insanlık öğrenmeli. Eğer yardımı karşılık bekleyerek yapıyorlarsa, hiç yapmasınlar. Yardımları da kesebilirler. Vatandaşlar olarak bir olmalıyız, birbirimize sahip çıkmalıyız. Bunu yaparken de görüşlerimizi, inançlarımızı bir kenara bırakmalıyız. Çünkü burada söz konusu insan hayatı. Bir can asla geri gelmez. Eğer karşılık bekliyorlarsa, biz de o karşılığı öderiz. Şu an okuyorum, yarın işe başladığımda hakaret edenlere borcumuzu öderim.
* 75 yaşındaki Zeliha Dursun:
Depremde kızım ve torunlarımı kaybettim. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Bu doğal afetti. Allah verdi, Allah aldı. Bize konteyner verdiler, hiçbir ihtiyacımız yok. Her şeyi getirip dağıtıyorlar. Bazı kesimler bu acıları suistimal ediyor. Acımız üzerinden siyaset yapmaya kalkıyorlar.
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24 dakika önce