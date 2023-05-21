Genç afetzededen onurlu çıkış: İşe girince borcumu öderim

* 72 yaşındaki Yusuf Atlıhan:

“Allah onlara fırsat vermesin” derken çok haklıymışız. Yardım gönderdiniz diye utanmıyor musunuz bunun hesabını yapmaya? Bugün bizim başımıza geldi, yarın sizin başınıza da gelebilir. Buna rağmen öyle bir durum olsa size ilk koşacak olan yine bizleriz. Ayıp değil mi bu yaptığınız? Devletimiz, dernek ve vakıflar haddi hesabı olmayan yardımlar gönderdi. Hiçbirinden böyle bir söz duymadık. Onlar bize ne görüşümüzü, ne inancımızı sordu. Allah devletimizi, Cumhurbaşkanı'mızı başımızdan eksik etmesin. Canımla, var gücümle Erdoğan’ın arkasındayım. Ona her gün dua ediyorum.