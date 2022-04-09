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Gündem Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı Dehşet anları kamerada
VAN

Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada

Van'ın Tuşba ilçesinde, 7 sokak köpeği genç bir kıza saldırdı. Başıboş köpeklerin kovaladığı genç kızın kaçarak kurtulmaya çalıştığı anlar saniye saniye MOBESE kamerasına yansıdı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Genç kız 7 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğradı: Dehşet anları kamerada
Dehşet anları MOBESE'ler tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sokaklarda başıboş gezen ve çocuklar başta olmak üzere onlarca insanın ölümüne ve yaralanmasına neden olan başıboş köpeklerin saldırılarına bir yenisi daha eklendi. Bu kez adres Van.

Ne zaman meydana geldiği henüz bilinmeyen olay, Van'ın Tuşba ilçesinde bulunan Yüzüncü Yıl Üniversitesi yolu üzerinde gerçekleşti.

Yoldan geçen bir genç kız, kendisine doğru koşarak yaklaşan bir köpeği savuşturmak isterken diğer 7 köpek birden kıza hamle yaptı.

Van'da genç kız 6 tane başıboş köpeğin saldırısına uğradı
OYNAT 00:23
Van'da genç kız 6 tane başıboş köpeğin saldırısına uğradı
Van'ın Tuşba ilçesinde MOBESE kamerasına yansıyan görüntülerde 6 tane köpeğin genç bir kıza saldırdığı anlar yer alıyor. Başıboş köpeklerin kovaladığı genç kızın kaçarak kurtulmaya çalıştığı anlar saniye saniye kaydedildi.


O anlar MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.

Üzerine gelen köpeklerle şoka giren genç kız, kendini korumaya çalışarak kaçarken güvenlik kamerası alanından çıktı.

Genç kızın akıbeti henüz bilinmiyor.

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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü
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Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Ahmet ölümden döndü

10 yaşındaki Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Yoğun bakıma alındı durumu ciddi
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Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Pelin Pınar, kaldırıldığı Serik'teki hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.<br><br>
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Baba Murat Pınar, kızının sitenin bahçesinde bulunduğu sırada sokak köpeklerinin havlayarak üzerine geldiğini görünce korktuğunu söyledi.<br><br>
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Kızının köpekleri görür görmez önce kaldırıma, sonra da çapraz şekilde caddeye koştuğunu belirten Pınar, arkadan gelen kamyonun kızına çarptığını anlattı.<br><br>
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'BABA ÖLECEK MİYİM?'<br><br>Yakındaki bir otelde çalıştığı için haber verilmesi üzerine kısa sürede kaza yerine gittiğini ifade eden Pınar, şunları söyledi:<br><br>\"Kızımı yerde gördüm, bacaklarının üstü örtülüydü. Kaldırdım. Bacakları paramparçaydı. 'Baba ölecek miyim?' diyordu. 'Ne oldu kızım' dedim. 'Köpek kovaladı' dedi. 'Tamam kızım bir şey olmayacak' dedim.
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'SAĞ ÇIKMAYABİLİR HAZIRLIKLI OLUN'<br><br> İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi.\"
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Pınar, sokak köpeklerine çözüm bulunması gerektiğini dile getirerek, sokaktaki başıboş köpeklerin toplanmasını istedi.
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Yetkilileri görevini yapmaya davet ettiğini ifade eden Pınar, \"Oturduğumuz sitede en az 10 çocuk daha var. Yarın başkasının başına gelip gelmeyeceği belli değil. Kazanın meydana geldiği yerde 5 iri kangal cinsi ve kırması köpek bulunuyor. Köpekler sürü halinde dolaşıyor. Defalarca insanlara saldırdılar.\" diye konuştu.<br><br>
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\"Ameliyat sonrası 72 saat çok önemli\"<br><br>Kızının ameliyattan çıktığını ifade eden Pınar, \"Ameliyatta kızımın bacağı kesildi, durumu kritik. Ameliyattan sonra ilk 72 saatin çok önemli olduğunu söylediler.\" diye konuştu.
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10 yaşındaki Mahra köpekten kaçarken kamyonun altında kalmıştı: Yoğun bakıma alındı durumu ciddi
Antalya'nın Serik ilçesinde sokak köpeklerinden kaçarken kamyonun altında kalarak ağır yaralanan Mahra Melin Pınar'ın (10) ameliyatta ayağının kesildiği, yoğum bakıma alındığı bildirildi. Baba Murat Pınar "İlk ameliyatta kızımın parçalanan bacağını toparladılar ancak bacak tutmadı. Dün gece beynine kan pıhtısı attı ve kafatasını açtılar. Şimdi tekrar ameliyata aldılar. Bu sefer bacağını kesiyorlar. Hayati durumu da çok riskli. Doktor ameliyata girerken, 'Sağ çıkamayabilir, hazırlıklı olun' dedi."

Mardin’de sokak köpeği vahşeti: Vatandaşların yüzleri parçalandı
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Olay, Derik ilçesi Bahçelievler Mahallesi Ateşler Fırını mevkiinde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sokak köpekleri Kübra Ö. (21), Mülkiye Ö. (45) ve Abdullah Ç.'ye (5) saldırdı.
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Köpeklerin saldırısı sonucu 2 kişi yüzleri parçalanarak yaralandı, 1 kişi ise kollarından ısırılarak yaralandı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, çevredeki vatandaşların yardımıyla tedavi edilmek üzere Derik Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Burada ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, daha sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin’de sokak köpeği vahşeti: Vatandaşların yüzleri parçalandı
Mardin'in Derik ilçesinde 1'i çocuk 3 kişi, sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Köpek saldırısına uğrayan vatandaşların 2'sinin yüzleri parçalandı.


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