Genç nüfus için harekete geçildi: Aileye 5 yılda 111.4 milyar liralık doğum yardımı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Aile Yılı kapsamında açıkladığı doğum yardımları zorunlu devlet ödemesi oluyor. 5 yıl içinde toplamda 111 milyar 400 milyon lira doğum yardımı ödenecek. 2025 yılında ise 1 milyona yakın aileye 22.8 milyar lira doğum yardımı sağlanacak.





Meclis'e sunulan 18 maddelik torba teklif kapsamında Doğum Yardımı Programı, düzenli bir yardım programı haline gelecek. 1 Ocak 2025 tarihinden sonra doğan çocukların ailelerine yapılacak yardım çocuk 5 yaşına gelene kadar sürecek. 1 Ocak 2025 sonrasında ilk kez çocuk sahibi olanlara tek seferlik 5 bin lira doğum desteği verilecek. Bu tarihten sonra çocuk sahibi olan ailelere ikinci çocuk için her ay bin 500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için de her ay 5 bin lira çocuk yardımı yapılacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığının TÜİK nüfus istatistiklerine dayandırarak hazırladığı maliyet analizine göre, 2025 yılında 1 milyona yakın aileye 22.8 milyar lira doğum yardım ödenecek. Yıllara göre yardım ödenen aile sayısı ve toplam ödeme tutarı değişecek. Bu kapsamda ödeneğin 5 yılın sonunda 111.4 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı. Bu rakama ikinci ve üçüncü çocuk sahibi olacak olan aileler doğrudan dahil değil.





EMEKLİYE 28.4 MİLYAR LİRA

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere yapılan ikramiye ödemeleri de 3 bin liradan 4 bin liraya yükseltilecek. Etki analizine göre, 2025'te 15.5 milyon emekliye dosya bazında ikramiye ödemesi yapılacak. Bu kapsamda emeklilere bu yılda toplamda fazlandan 28.4 milyar lira ikramiye verilecek.





ALTIN MADALYA ADAYLARINA BİR YILDA 550 MİLYON LİRA

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre her yıl olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcuya asgari ücret tutarını (22 bin 104 lira) geçmemek kaydıyla yaptığı harçlık ödemesi Gençlik Ve Spor Hizmetleri Kanunu'na eklenecek. 2025 yılında toplamda en az 552 milyon lira harçlık ödemesi yapılması bekleniyor.





DHMİ personeline 'ek' ödeme

Teklif ile DHMİ'de görev yapan 12 bin 7 personel için Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı'ndan (EUROCONTROL) yıllık yaklaşık 4 milyar 508 milyon 860 bin ek ödeme alınacak. Yapılan düzenleme bütçesine herhangi bir mali yük getirmeyecek.





Muhasebecinin 'posta yükü' kalkıyor

134 bin 366 serbest muhasebeci, mali müşavir ve yeminli mali müşavirin bağlı olduğu odalarının posta yoluyla toplantıya çağırılmasından kaynaklanan masraf azaltılacak. Bunun yerine odanın resmi internet sitesinde ilan edilmesi usulü getirilecek. Böylece odaların 13 milyon 433 bin 600 liralık posta giderinden kurtulacak.





Yabancı plakadan 5 milyon dolar

Yabancı plakalı taşıtların uluslararası taşımalarda yaptığı ihlallere kademeli idari para cezaları uygulanarak, suistimallerin önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması amacıyla düzenleme yapılıyor. Yabancı plakalı araçların geçiş ücretini ödememe ve güvenliğin ihlali durumlarına ilişkin para cezalarından ise yıllık 5 milyon ABD doları gelir sağlanacak.



