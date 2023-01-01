Gençlere yatırım geleceğin teminatı

Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencileri tebrik eden Başkan Gürkan, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diledi. Malatya’da, 2023 YKS’ye giren öğrencilerden 33’ü Türkiye sıralamasında ilk 1000’e girmeyi başardı. Sınavda başarıyı yakalayan öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Gürkan, “Şimdiki nesil ne kadar iyi yetiştirilirse, geleceğe ait bilgilerle donatılırsa, geleceğimiz o kadar aydınlık olur” dedi. Geleceğin teminatının gençlere yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum. Ayrıca ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. İnşallah geleceğin mimarileri sizler olacaksınız” diye konuştu.