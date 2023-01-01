|
Gündem

Gençlere yatırım geleceğin teminatı

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’da 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girerek, derece yapan öğrencilerle bir araya geldi.

04:00 . 18/09/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Başkan Gürkan geleceğin teminatının gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Başkan Gürkan geleceğin teminatının gençlere yapılan yatırım olduğunu söyledi.

Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencileri tebrik eden Başkan Gürkan, öğrencilere gelecekteki meslek hayatlarında başarılar diledi. Malatya’da, 2023 YKS’ye giren öğrencilerden 33’ü Türkiye sıralamasında ilk 1000’e girmeyi başardı. Sınavda başarıyı yakalayan öğrencileri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda ağırlayan Başkan Gürkan, “Şimdiki nesil ne kadar iyi yetiştirilirse, geleceğe ait bilgilerle donatılırsa, geleceğimiz o kadar aydınlık olur” dedi. Geleceğin teminatının gençlere yapılan yatırım olduğunu söyleyen Başkan Gürkan, “Üniversite sınavında ilk 1000’e giren öğrencilerimizi tebrik ediyor, canı gönülden kutluyorum. Ayrıca ailelerini ve öğretmenlerini de tebrik ediyorum. İnşallah geleceğin mimarileri sizler olacaksınız” diye konuştu.


#Malatya
#Selahattin Gürkan
#YKS
#öğrenci
3 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Karadeniz'de Trabzonspor fırtınası: Trabzonspor 3-0 Beşiktaş Maç Özeti