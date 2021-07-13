​Gençleri yalanlarına alet ediyorlar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen Türkiye Gençlik Zirvesi’nde gençlere seslenerek önemli mesajlar verdi. Türkiye Gençlik STK’leri Platformu'nda yer alan tüm kuruluşları böylesine önemli bir zirveye öncülük etmelerinden dolayı kutlayan Erdoğan, nitelikli genç, nitelikli toplum teması altında yürütülen çalışmaların hem gençlerin hem de sivil toplum kuruluşlarının gelişimine, niteliklerini artırmalarına katkı sağladığına dikkati çekti.

GÜÇ BİRLİĞİ YAPMAK ÇOK ÖNEMLİ

Erdoğan, sivil toplum kuruluşlarının bir taraftan hayırda yarışırken diğer taraftan “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır” emrine uygun şekilde güç birliği yapmasının çok değerli olduğunu dile getirdi. Böylece hem gönüllü teşekkülleri hedef alan karalama kampanyalarının karşısında daha muhkem bir set kurulacağını hem de gençlere yönelik çalışmaların etkinlik ve verimliliğinin artacağını söyleyen Erdoğan, şöyle devam etti: “Bunun için öncelikle muhatabımız olan gençlerin hassasiyetlerini, kaygılarını, beklenti, talep ve hedeflerini bilmemiz gerekiyor.”

HASSASİYETLERİ KAŞIMAKLA OLMAZ

“Ülkemizde özellikle bir kısım medya ve muhalefet, gençleri tanımak yerine kolaya kaçarak genci tanımlamaya çalışıyor. Kendi kafalarına, kendi o dar kalıplarına göre yaptıkları bu genç tanımı, özellikle milyonlarca insanı yaftalıyor. Çok daha vahimi, önceki hafta üniversite sınavı öncesinde yaşanan askeri iş birliği protokolü meselesinde olduğu gibi hiç çekinmeden yalan ve iftira siyasetine gençlerimizi alet ediyorlar. Gençlerle ilgili konuşan, yazan, politika üreten hiç kimsenin, hiçbir kesimin gençlerimizi kendi meşrebince tanımlamaya, yaftalamaya, onları hafife almaya hakkı yoktur. Gençlere ulaşmak, gençlerin hassasiyetlerini kaşımakla olmaz. Gençlere ulaşmak, gençlerin duygularını istismar etmekle de olmaz.”

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KULAK VERMELİYİZ

“Gençleri kazanmak için önce onları özellikle gayet güzel bir şekilde dinlemek, onlara kulak vermek ve onlarla bir duygudaşlık gerekir. Özellikle millete hesap verme sorumluluğu taşıyanlar, gençlerin ufkundan, dünyaya ve hayata dair özgün yaklaşımlarından muhakkak istifade etmenin yollarını aramalıdır. İşte biz 40 yılı aşan siyasi hayatımızın her safhasında olduğu gibi son 19 yılda da hep bunu yapmaya çalıştık, çalışıyoruz.”

BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATACAĞIZ

“Millet olarak ufku ve vizyonu açık pırıl pırıl gençlere sahibiz. Ne diyorlar? Ne olacak bu gençlerin hali diyerek sürekli şikayet edenlere inat bizim gençlerimiz okuyor, araştırıyor, güçlenen Türkiye’nin vatandaşları olarak kendilerini geleceğe hazırlıyor. Her açıdan daha donanımlı, özgüven ve ahlak sahibi, dava taşını gediğine koyacak bir gençlik geliyor. Kendilerine güvendiğimiz gençlerimizin başarı grafiği yükseliyor. Ben sizlerden ümitliyim. Ülkemizin geleceğini farklı şekilde hem inşa hem de ihya edeceksiniz. Gençlerine sahip çıkan toplumlar geleceklerine de güvenle bakarlar. Gençlerin enerjisini siyasette daha da fazlasıyla yükselttik. İnşallah gelecekte daha büyük başarılara imza atacağız.”

Utanç lekeleri ortaya dökülüyor

Cumhurbaşkanı ErdOğan, önceki gün 26. yılında anılan Srebrenitsa Soykırımı’nda şehit olan Boşnaklara Allah’tan rahmet diledi. Avrupa’nın ortasında, Birleşmiş Milletler'in gözü önünde işlenen bu katliamın insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını vurgulayan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Üzerinden geçen 26 yıla rağmen Srebrenitsa’da vahşice katledilen 8 bin 372 kardeşimizin yarası yüreğimizi kanatmaya hala devam ediyor. Keşfedilen her toplu mezarla acılarımız tekrar tazeleniyor. Bu mezarlar aynı zamanda bize soykırımı unutmama ve unutturmama sorumluluğumuzu hatırlatıyor. Merhum Aliya’nın dediği gibi ‘Unutulan soykırım tekrarlanır.’ Hem bir daha benzer acıları yaşamamak hem de Batı’nın soykırım gerçeğiyle yüzleşmesini sağlamak için bunu yapmak durumundayız. İşte sizler de takip ediyorsunuz; Avrupa’sından Kanada’sına her fırsatta bize insan hakları, demokrasi, özgürlük nasihati verenlerin tarihindeki utanç lekeleri birer birer ortaya dökülüyor. Rabb’im bizleri bu tür ayıplardan muhafaza eylesin.”

Bayramda 9 gün tatil

Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe’de 1 saat 50 dakika süren Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kurban bayramı tatilinin 9 gün olarak belirlendiğini söyleyen Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

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Pazartesi günkü yarım günü idari tatil olarak belirledik. Vatandaşlarımız fiilen 16 Temmuz Cuma akşamından 26 Temmuz Pazartesi sabahına kadar tatile kavuşmuş oluyor.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ

Ankara-Niğde Otoyolu’nda sürücülerimiz artık otomobilleri ile yüzde 20, minibüs, yolcu otobüsü, kamyon ve tırlarıyla yüzde 40 indirimli seyahat edebilecek. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün işletmesindeki otoyollar ve köprülerde bayram vesilesiyle uygulanacak ücretsiz geçişler cuma gece yarısı başlayacaktır.

KİLİSEYE SAYGISIZLIK BİR PROVOKASYON

İstanbul Kadıköy’de bir kilise duvarının üzerine çıkılarak sergilenen saygısızlığı birliğimize, beraberliğimize yönelik bir provokasyon olarak görüyorum. Benzer hadiseler gibi bu konunun da sonuna kadar takipçisi olacağız. Barış ve Özgürlük Bayramı dolayısıyla KKTC’de olacağız. Tüm dünyaya, KKTC’nin hak ve adalet arayışında en güçlü şekilde yanında olduğumuzun mesajını da vereceğiz.

İsrail’in yeni liderine Filistin mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in yeni seçilen Devlet Başkanı Isaac Hertzog ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede iki ülke arasında enerji, turizm ve teknoloji başta olmak üzere muhtelif alanlarda yüksek bir iş birliği potansiyeli olduğunu ifade etti. Görüşmede, Hertzog’u göreve başlaması dolayısıyla tebrik eden Erdoğan, Türkiye-İsrail ilişkilerinin Ortadoğu’nun güvenliği ve istikrarı bakımından büyük önem taşıdığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin-İsrail ihtilafının çözümünde atılacak olumlu adımların, Türkiye-İsrail ilişkilerinin müspet mecrada seyretmesine de katkı sağlayacağını belirtti. Hertzog, geçtiğimiz ay başında Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuştu.

Hayallerinizin çalınmasına izin vermeyin

Gençlere de seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi: “Biz son 35 yıldır binlerce evladını bölücü teröre kurban vermiş bir toplumuz. Tek bir gencimizin dahi heba olmasına, terörün vahşi dişlileri arasında yitip gitmesine gönlümüz razı değildir. Hangi sebeple olursa olsun, ulaşamadığımız, elinden tutamadığımız her bir gencimizin mesuliyetini yüreğimizde taşıyoruz. Gençlerin kanı üzerinden kendilerine ikbal devşirmeye çalışanlara 19 yıldır fırsat vermedik, bundan sonra da fırsat vermeyeceğiz. Sizlerden sadece hedeflerinize odaklanmanızı istiyorum. Her biriniz inşallah çok önemli sorumluluklar üstleneceksiniz. Lütfen ne kendine ne de milletine faydası olan muhterislerin hayallerinizi çalmasına, cesaretinizi kırmasına, enerjinizi heba etmesine izin vermeyin.”

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