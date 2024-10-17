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Gençlerin hesaplarından kara para trafiği

Gençlerin hesaplarından kara para trafiği

04:0017/10/2024, Perşembe
G: 17/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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6 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 9'u üniversite öğrencisi.
6 ilde düzenlenen operasyonda 15 kişi gözaltına alındı, 9'u üniversite öğrencisi.

Üniversite öğrencilerinin banka ve kripto cüzdanlarını, kara para trafiğini gizlemek amacıyla kiralayan şebeke yakayı ele verdi.

Nevşehir merkezli 6 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 9'u üniversite öğrencisi, 15 kişi gözaltına alındı. Nevşehir Emniyetince yürütülen siber devriyelerde öğrencilerin hesaplarına yönelik para trafiği dikkat çekti. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi, ilgili kullanıcıları yakın takibe aldı. Şüphelilerin banka hesaplarında yaklaşık 500 milyon lira para hareketi tespit eden ekipler, B.D. isimli zanlının yurt dışındaki yasa dışı bahis uygulamalarına para yönlendirmek için komisyon ödediği üniversite öğrencilerinin banka ve sanal borsa hesaplarını kullandığı, lüks hayat vaadettiği ve öğrencilere bazı mekanlarda eğlence programı düzenlediğini belirledi.



#Nevşehir
#Öğrenci
#Kara para

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