Gençlerin teknolojiye ilk dokunuşu Ankara Ocak’tan

Program ile ilgili konuşan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, ‘’Geleceğin sadece teknoloji tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olan gençleri yetiştirmek amacıyla, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin ; Türk gençliği istikbal beyannamemizdir, Türk gençliği istiklal bereketimizdir, Türk gençliği irade bedestenimizdir sözlerini şiar edinerek Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde ocaklarımızda teknoloji kulüpleri kurulmuş ve gençlerimizin hayal gücünü teknolojiyle buluşturmak hedeflenmiştir’’ dedi.