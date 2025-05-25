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Gençlerin teknolojiye ilk dokunuşu Ankara Ocak’tan

Gençlerin teknolojiye ilk dokunuşu Ankara Ocak’tan

Haber Merkezi
16:5525/05/2025, Pazar
G: 25/05/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Yarışmada dereceye giren projelere Ankara Ocak tarafından ödül verildi.
Yarışmada dereceye giren projelere Ankara Ocak tarafından ödül verildi.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, ‘’Geleceğin sadece teknoloji tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olan gençleri yetiştirmek amacıyla, ocaklarımızda teknoloji kulüpleri kurulmuş ve gençlerimizin hayal gücünü teknolojiyle buluşturmayı hedefleniyoruz’’ dedi.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Ankara İl Başkanlığı Gölbaşı Atatürk Sahil Parkında ‘Üreten Gençlik, Güçlü Gelecek’ sloganıyla teknolojiye ilk dokunuş programı gerçekleştirdi. Ankara’nın ilçelerindeki Ülkü Ocaklarında üretilen projeler Gölbaşından yarıştı. Yarışmada dereceye giren projelere Ankara Ocak tarafından ödül verildi.

OCAKLARIMIZDA HAYAL GÜCÜNÜ TEKLONOJİ İLE BULUŞTURUYORUZ

Program ile ilgili konuşan Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı, ‘’Geleceğin sadece teknoloji tüketicisi değil aynı zamanda üreticisi olan gençleri yetiştirmek amacıyla, Liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendinin ; Türk gençliği istikbal beyannamemizdir, Türk gençliği istiklal bereketimizdir, Türk gençliği irade bedestenimizdir sözlerini şiar edinerek Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'ın öncülüğünde ocaklarımızda teknoloji kulüpleri kurulmuş ve gençlerimizin hayal gücünü teknolojiyle buluşturmak hedeflenmiştir’’ dedi.

YANGIN VE DEPREM UYARI SİSTEMELERİ YARIŞTI

Yarışan projeler arasından dron damla sulama sistemleri, geri dönüşüm projeleri, yangın ve deprem uyarı sistemleri, şerit takip sistemleri gibi birçok proje teknolojik proje katıldı. Ülkü Ocakları Mamak İlçe Başkanlığı birinciliği kazanırken, Ankara İl Ocak ikinciliği, Bağlum Ocak Başkanlığı üçüncülüğü kazandı. Kazananlara Ankara İl Ocak Başkanlığı tarafından çeşitli hediyeler verildi.

Ülkü Ocakları Ankara İl Başkanı Ömer Şanlı


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