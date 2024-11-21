Enginyurt iki partiye kapıları kapattı: Her dinlediğimde kendimi Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum

Enginyurt, “Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi” dedi.