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Enginyurt iki partiye kapıları kapattı: Her dinlediğimde kendimi Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum

Enginyurt iki partiye kapıları kapattı: Her dinlediğimde kendimi Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum

Uğur Duyan
09:4421/11/2024, Perşembe
G: 21/11/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den istifa etmişti.
İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Demokrat Parti'den istifa etmişti.

Önceki gün Demokrat Parti’den istifa eden Cemal Enginyurt’un hangi partiye katılacağı merak konusu. Enginyurt kulislerde konuşulan iki partiyi de yalanladı.

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti ya da Zafer Partisi'nden gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti.

İYİ Parti ve Zafer Partisi'ne uzak olduğunu ifade eden
Enginyurt, “Partilerden biriyle de merkez sağda bir oluşum kurulabilir miyiz? Şimdi mesela Zafer Partisi ile hangi merkez sağ kurabilirsiniz? Kendimi Zafer Partisi'ne ait görmüyorum. İşte İYİ Parti merkezi temsil edebilir mi? Müsavat Bey'i her dinlediğimde Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum kendimi” dedi.
#Cemal Enginyurt
#Demokrat Parti
#İYİ Parti
#Zafer Partisi

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