Enginyurt iki partiye kapıları kapattı: Her dinlediğimde kendimi Ülkü Ocakları kongresinde zannediyordum

Demokrat Parti'den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, İYİ Parti ya da Zafer Partisi'nden gelecek tekliflere kapalı olduğunu söyledi. Meclis'te bir grup gazeteciye konuşan Enginyurt, merkez sağda yeni bir oluşum için gereken zeminin oluşmadığını belirtti.
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