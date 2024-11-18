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Demokrat Parti’de deprem: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

Demokrat Parti’de deprem: Cemal Enginyurt ve Salih Uzun istifa etti

13:3218/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
Yeni Şafak
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Salih Uzun-Cemal Enginyurt
Salih Uzun-Cemal Enginyurt

Demokrat Parti İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve DP İzmir Milletvekili Salih Uzun partilerinden istifa ettiğini duyurdu.

Demokrat Parti'nin dün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan
İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt
ile
İzmir Milletvekili Salih Uzun
partilerinden istifa etti.

İstifa kararını Enginyurt, sosyal medyadan videolu mesajla duyurdu.

DP İzmir Milletvekili Salih Uzun da X hesabından yaptığı açıklamada şunları yazdı:

'Bir binadan çok daha fazlası idi'

"33 yıl önce, henüz Mülkiye’de öğrenci iken, girişinde “Anavatan Partisi Genel Merkezi” yazan kapıdan içeriye adım attığım ilk günden bugüne kadar, oraya veda etmek zorunda kalacağımı hiç düşünmemiştim. Çünkü o gün Türkiye’nin demokratik birikiminin mihenk taşı ve tarihsel çatısı olan o kapı, benim için her zaman bir binadan çok daha fazlası idi. Dün üzerinde Anavatan Partisi, şimdiyse Demokrat Parti yazıyorsa, merkez sağı birleştirmek için kat edilen uzun ve meşakkatli yolun sonucudur.

'Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır'

Anavatan Partisi’nin son Genel Başkanı sıfatıyla yaptığım son konuşmada, merkez sağ siyasetin Türkiye’nin çimentosu ve sağduyu hareketi olduğunu söylemiştim. Bu umut ve inançla Anavatan Partisi ile Doğru Yol Partisi’ni tek çatı altında birleştirmiştik. Aynı iddiayı 2022 yılındaki kurultayda da tekrarlamıştım. Siyasete baktığım yeri özetleyen o sözler hem bir temenni hem de bir uyarı idi. Üzülerek görüyorum ki geldiğimiz noktada ne temennilere kulak asılmış ne de uyarılara dikkat edilmiştir. Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır.

'İhtiyacımız olan çatıyı inşa etmek için...'

Sözün kısası, genel başkanlığa kadar her kademede görev yaptığım partime veda ediyorum. 33 yıl önce girdiğim o binadan, ihtiyacımız olan çatıyı inşa etmek üzere ayrılıyorum. O bina içerisinde yapmaya çalışıp yapamadıklarımı, dışarıda yapmak için bu kararı alıyorum. Çünkü Türkiye’nin geleceği, uçlara savrulan siyasi yaklaşımların insafına bırakılmamalıdır. Devlet ile toplum arasında yıkılmış olan köprüler acil olarak tamir edilmelidir. Cumhuriyet tüm kurumları ile derhal ayağa kaldırılmalıdır."


Ortak açıklama yapmışlardı: Kongre tarihi 'oldubitti' ile alındı

Enginyurt ve Uzun, birkaç gün önce yaptıkları ortak açıklamada
, kongre kararının "oldubitti" ile alındığını belirterek,
"Yapılacak olan kongrenin partimize ve ülkemiz muhalefetine bir can suyu sağlayabilecek şekilde yeniden ele alınması, bu sebeple de kongre tarihinin değiştirilmesi gerektiğini defaatle dile getirmiş olmamıza rağmen, talebimiz ısrarla dikkate alınmamıştır. Böylesi bir yaklaşımla oluşturulacak parti yönetimi ve kurulları ise daha başından Demokrat Parti’nin taşıması gereken tarihsel misyonundan ve yükümlülüklerinden kopartılmış olacaktır. Mesele şüphesiz ki bir takvim meselesi değil, anlayış meselesidir. Sonuç itibarıyla yapılacak olan kongrede hiçbir kurul üyeliği için aday olmayacağımızı ve bu yaklaşımla oluşturulacak parti yönetiminde de hiçbir görev almayacağımızı şimdiden kamuoyuna ve Demokrat Parti camiasına saygıyla bildirmek isteriz”
ifadelerini kullanmıştı.

Kongrede adaylık tartışması

Dün yapılan Demokrat Parti 15. Olağan Büyük Kongresi'nde adaylık tartışması yaşanmıştı.

Genel başkan adaylığı için imza toplayan İlay Aksoy'un adaylığı, bazı delegelerin imzalarını geri çekmesi, bazı imzaların ise geçersiz sayılması gerekçesiyle kabul edilmedi. Bu sırada salonda tartışma yaşandı. Aksoy, karara tepki göstererek, "Siz bugün kendi partinize darbe yaptınız. Bu kadar insanın iradesine ipotek koydunuz" dedi.

Tartışmanın ardından, oy verme işlemine geçildi. Seçime tek aday olarak giren Gültekin Uysal, kongrede oy kullanan 778 delegeden 765'inin oyunu alarak yeniden Genel Başkanlığa seçildi, 13 oy geçersiz sayıldı.



#Demokrat Parti
#Cemal Enginyurt
#Salih Uzun
#İstifa

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