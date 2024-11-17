ANAP'ın binasını plaza yapacaklar: Mansur Yavaş'tan DP'ye siyasi rüşvet mi?

Demokrat Parti'nin, 15'inci Olağan Kongresi bugün tartışmaların gölgesi altında toplanacak. Kongre öncesinde, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nin sessiz sedası aldığı bir karar ortaya çıktı. Büyükşehir Meclisi’nin kararına göre, DP Genel Merkezi'nin bulunduğu arsaya 16 kata kadar ticaret merkezi yapılmasının yolu açıldı. 1988'de ANAP Genel Merkezi olarak faaliyete geçen sembol binanın açılışını o dönem Anavatan Partisi Genel Başkanı olan merhum 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal yapmıştı.





PLAZA YAPMA İZNİ VERİLDİ

AK Parti, MHP ve BBP'nin ret oyuna karşın CHP ve İYİ Parti'nin kabul oylarıyla geçen karara göre, Ankara Balgat'ta Samsun Yolu üzerinde kalan ve Dışişleri Bakanlığı'na da komşu olan sembol binanın yerine artık ticaret merkezi yapılacak. Edinilen bilgiye göre ticaret merkezi plaza niteliği taşıyacak şekilde inşa edilecek ve değeri 2 milyar lirayı bulacak.





ÖZAL İNŞA ETTİRMİŞTİ

Anavatan Partisi'nin kurucu Genel Başkanı Turgut Özal'ın 4 proje arasından beğenerek inşa ettirdiği, bir dönem Türkiye'nin önemli gündem maddelerinin tartışıldığı bina 36 yıl önce yapıldı. Yıllarca iktidar partisi olan ANAP'a ev sahipliği yapan Ankara Balgat'taki bina şu anda Demokrat Parti Genel Merkezi. 1988 yılında merhum Başbakan Turgut Özal'ın girişimiyle inşa edilen bina benzerleri içerisinde en iyisi olarak anıldı. Yıllarca da öyle kaldı. Tasarımında bizzat Özal'ın katkılarının bulunduğu yapı hem mühendislik hem mimari hem de sadeliği ile kent dokusuna da uyan bir yapı konumunda.





2009'DA DP'YE GEÇTİ

Bina, 2009'da DYP ve ANAP'ın 'Demokrat Parti' adı ve amblemi altında birleşmesinden sonra DP tarafından kullanılmaya başlandı. 2011 yılında dönemin DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek binayı alışveriş merkezine dönüştürmek için girişimlerde bulunsa da sonuçsuz kaldı. 2013'te Demokrat Parti'nin masraflarını karşılayamaması yüzünden bina satışa çıkarılmıştı. Melih Gökçek döneminde, 2013 yılında Ankara Büyükş ehir Belediye Meclisi, imar değişikliği ile binaya sosyal kültür tesisi statüsü kazandırmıştı. Binanın bir bölümü, Namık Kemal Zeybek döneminde 2011 yılında yıkılsa da yapının ana mimari hatları varlığını korudu.





EN AZ 2 MILYAR GELIR

Bugün 15'inci kez olağan kongresini toplayacak olan DP’de Genel Başkan Gültekin Uysal, eski yardımcısı İlay Aksoy'la yarışacak. DP'ye yakın kaynaklar, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş arasında DP’yi kendi güdümüne alma rekabeti yaşandığını söyledi. Kaynaklar, ABB Meclisi’nde CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen bu kararla, DP’nin yapılacak plaza üzerinden en az 2 milyar lira gelir sağlayacağını vurguladı. Bu gelirin DP'nin, İYİ Parti, Gelecek ve DEVA partilerini kontrol altında tutması için ilk etapta yeterli bir meblağ olacağı belirtildi.



