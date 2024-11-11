AK Partili Özcan'dan Mansur Yavaş'a 'canlı yayın ihale' tepkisi: İşte burada fena yakalandınız

Hakan Han Özcan - Mansur Yavaş
CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın fahiş paralarla düzenlediği konserlere tepkiler sürüyor. On milyonlarca lira harcanan konserlere ve Yavaş'a bir tepki de AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan'dan geldi. Yavaş'ın en son 2021 yılında bir ihaleyi canlı yayınladığını hatırlatan Özcan, "Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" diye sordu. "İşte burada fena yakalandınız." diyen Özcan, "Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin." dedi.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı CHP'li Mansur Yavaş
'ın
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
kutlamalarına ve konserlere harcadığı fahiş paraların yankıları sürüyor.
Konuya ilişkin bugün açıklamada bulunan Yavaş'ın, deyim yerindeyse özrü kabahatinden de büyük oldu hatta bir de itirafta bulundu.
Çok tartışılan
konseri için toplam 44 milyon lira ödendiğini açıklayan Yavaş,
konseri için de 80 milyon TL ödendiği iddialarına verdiği cevapta 8 sanatçıya toplam 94 milyon TL ödeme yapıldığını söyledi.
Mansur Yavaş, savurganlığını savundu
Gülşen,
ve
konserleri için de 78 milyon 500 bin TL ödeme yapıldığını belirten Yavaş,
'ndaki
konserine de 41 milyon 950 bin lira ödendiğini söyledi.
Öte yandan Yavaş, konser harcamalarına yönelik, "
Bizim harcadığımız tüm para 67 ayda 810 milyon lira. Bazı yıllarda Kültür Dairemiz bütçesini harcayamamış, önümüzdeki yıla devretmiş. Sanatçılara ödenen paraları da gördünüz, çok cüzi paralar.
" ifadelerini de kullandı.
AK Partili Özcan, Yavaş'a canlı yayın ihalelerini hatırlattı
AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan da CHP'li Mansur Yavaş'ın fahiş fiyatlı konserlerine son tepki gösterdi.
X hesabından paylaşımda bulunan Özcan, Yavaş'ın en son üç yıl önce yaptığı canlı yayın ihalelerini hatırlatarak, "Fahiş paralara mal ettiğiniz konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?" diye sordu.
"İşte burada fena yakalandınız"
Ankara halkının 100 milyonlarca lirasının peşini bırakmayacaklarını belirten Özcan, Yavaş'a, "
İşte burada fena yakalandınız. Fahiş paralara mal ettiğiniz söz konusu konserlerin ihalelerini neden canlı yayınlamadınız? Neden yayınlanmayacak ihaleler yaptınız? Hani şeffaftınız, Ankaralılardan neyi kaçırdınız?
" sorularını yöneltti.
En son 2021'deki Koray Avcı konseri ihalesinin yayınlandığını belirten Özcan, "
O tarihten bu yana Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığının internet sayfasında 3 yıldır hiçbir konser ihalesini neden yayınlamadınız? Sakın '6 firmaya bildirdik 5'i cevap vermedi' gibi komik gerekçelere sığınmayın, aklımızla alay etmeyin.
" ifadelerini kullandı.
'Daha yeni başladığı'nı, ANKET AŞ'den başlamak üzere daha çok soru soracağını ifade eden Özcan, "
Ama önce şu canlı yayın sorumuza bir cevap verin, verebiliyorsanız.
" dedi.
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