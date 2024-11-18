Ofis yapılması ulusal güvenliğe tehdit

Yeni Şafak'ın gündeme getirdiği Ankara Büyükşehir Başkanı Mansur Yavaş’ın sembolik önemi olan ANAP binasını 16 katlı ofis ve ticaret merkezi yapma planınına Dışişleri Bakanlığı’nın “ulusal güvenliği” gerekçe göstererek yaptığı itirazın da dikkate alınmadığı ortaya çıktı.Dışişleri Bakanlığının söz konusu karara 8 Ağustos’ta itiraz ederek, gerekçelerini aynı tarihte Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi İmar ve Bayındırlık Komisyonuna da gönderdiği öğrenildi.





GÜVENLİK RİSKLERİ TAŞIYOR

Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan itiraz yazısında, Çankaya Balgat'ta; 13242 ada 12 parselde yer alan yapının arsasının imar planı değişikliğinin bakanlık binasının güvenliği açısından riskler doğuracağına işaret edildi. Planın askı aşamasından ve plan değişikliği sürecinden sonra itiraz yazısını Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına ileten Dışişleri Bakanlığı, 'konut dışı kentsel çalışma alanı' olarak bölgenin kullanılmasına itiraz etti. Bakanlık yazısında söz konusu bölgede ticari işlemler, depolama alanları, ofisleri de içerebilecek nitelikte her türlü yapılaşmanın devletin bilgilerinin gizliliği ve güvenliğine gölge düşürebileceğine dikkat çekildi. Bu alanda yapılacak olası bir inşaat sürecinde ve sonrasında ortaya çıkacak araç ve yaya trafiği ile nüfus yoğunluğu da göz önünde bulundurulduğunda bakanlık binalarının fiziki ve çevresel emniyetinin de sıkıntıya gireceğine değinildi.





BAKANLIĞIN İTİRAZINA DA RET

Devletin kriptografik/üst düzey gizlilik niteliği taşıyan haberleşme güvenliğini tehlikeye düşeceğine yer verilen yazıda, söz konusu parselde 'konut dışı kentsel çalışma alanı' kullanımına izin verilmemesi, bundan sonra alanda yapılacak her türlü imar planı değişikliği sürecinde Bakanlık görüşüne başvurulması da istenildi. Söz konusu itirazında yer aldığı İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporu oylanarak AK Parti, MHP ve BBP gruplarının ret oylarına karşı oyçokluğu ile kabul edildi.





Gültekin Uysal

Uysal yeniden başkan

Demokrat Parti Genel Başkanlığına Gültekin Uysal, yeniden seçildi. DP’nin dün toplanan 15’inci Olağan Kongresi gergin geçti. Eski Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy'un adaylık imzalarındaki eksiklik gerekçesi adaylığı kabul edilmeyince kongre salonu karıştı. Adaylığı kabul edilmeyen İlay Aksoy "Bugün bu Parti'de darbe yapıldı" dedi. Divan Başkanı, bazı delegelerin imzalarını geri çektiğini bazı imzaların ise geçersiz sayıldığını açıkladı. Kongreye tek aday olarak giren Genel Başkan Gültekin Uysal, kullanılan 778 oyun 765'ini alarak yeniden lider seçildi.





İSTİFALAR KAPIDA

Kongrede yaşananlar sonrası milletvekilleri Cemal Enginyurt ve Salih Uzun'un istifa edeceği iddia edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş arasında DP'yi kendi güdümüne alma rekabeti yaşanıyordu. Kaynaklar, ABB Meclisi'nde CHP ve İYİ Parti oylarıyla kabul edilen genel merkez arsasını imara açma kararından en az 2 milyar lira gelir sağlanması bekleniyordu. Uysal'ın apar topar kongre kararı almasının ardında İmamoğlu'nun etkisi olduğu ifade edildi.











