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DP’nin üç vekilinden ikisi istifa etti

DP’nin üç vekilinden ikisi istifa etti

04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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Salih Uzun, Cemal Enginyurt ve Gültekin Uysal
Salih Uzun, Cemal Enginyurt ve Gültekin Uysal

Toplam 3 milletvekili olan DP’nin 2 vekili, Cemal Enginyurt ile Salih Uzun istifa etti. Enginyurt, “partide düşüncesi kabul görmediği” için, Uzun ise, “içeride yapamadıklarını dışarıda yapmak üzere” istifa ettiğini açıkladı.

İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, Demokrat Parti’den (DP) istifa etti. Enginyurt, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, dört yıldır DP'de siyaset yaptığını, partisini ayağa kaldırmak için mücadele verdiğini söyledi. Mart 2025’te kongre kararı aldıklarını ifade eden Enginyurt, ancak partisinin ani karar olarak 17 Kasım'da kongre yaptığını kaydetti. DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'ı alınan bu kongre kararının partiye bir faydasının olmayacağına ilişkin kibarca uyardıklarını aktaran Enginyurt, “Ama teklifimiz kabul görmedi. Israrla kongre yapmak için gayret gösterildi ve gerçekleşti. Bu saatten sonra DP'de düşüncemizin kabul görmediği, mücadelemizin takdir edilmediği anlayışından hareketle bulunamayacağımızı gördüm. Bugün itibarıyla DP'den istifa ediyorum” diye konuştu. Enginyurt, Mustafa Kemal Atatürk'ün yolunda gideceğini ve onun yolunda gidenlerle birlikte olmaya devam edeceğini belirtti.


SORUMLULUĞA UYGUN DAVRANILMADI

  • Salih Uzun ise “Merkez siyasetin tarihsel adresi olma sorumluluğuna uygun davranılmamıştır” ifadelerini kullandı. Enginyurt ve Uzun'un istifalarıyla DP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 1'e inerken, bağımsız milletvekili sayısı 9'a yükseldi.



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