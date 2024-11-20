Yedi vekilin fezlekesi Meclis’te

Tezkereler, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon’a havale edildi. CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Burak Akburak, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Cengiz Çandar, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, Bağımsız İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ve Bağımsız Ankara Milletvekili Yüksel Arslan'ın fezlekesi Meclis Başkanlığı'na gönderildi.
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