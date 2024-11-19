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100 yıllık Köy Kanunu'nda değişiklik

100 yıllık Köy Kanunu'nda değişiklik

Uğur Duyan
04:0019/11/2024, Salı
G: 19/11/2024, Salı
Yeni Şafak
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AK Parti, Köy Kanunu'nda değişiklik yapılmasını da öngören kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

1924 yılından kalan kanunda köklü değişiklikler içeren teklif Meclis gündeminde. 26 maddelik teklifle; kentsel dönüşüm süreçleri hızlandırılacak. Denetimsiz yerleşme ve yapılaşmanın yol açabileceği zararlarının da önü alınacak. Bu çerçevede, çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre tanınacak. Bu yıl sonunda önce süreleri dolacak olan hak sahiplerine binalarını yapmaları veya taksitlerini ödemeleri için 31 Aralık 2028 tarihine kadar ek süre verilecek. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, kanun teklifine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Güler, teklifin ülke yapı stokunun gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarılması bakımından önem taşıdığını ifade etti. Güler, teklifle; sağlam yapılar inşa edilmesinin ve yetki çatışmalarının önüne geçileceğini söyledi. Teklif, Köy Kanunu kapsamında çeşitli nedenlerle binalarını yapamayan veya taksitlerini ödeyemeyen hak sahiplerine ek süre

hakkı getiriyor.



#köy kanunu
#AK Parti
#meclis
#teklif

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