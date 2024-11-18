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Beş bakanlığın bütçesi Meclis’te

Beş bakanlığın bütçesi Meclis’te

04:0018/11/2024, Pazartesi
G: 18/11/2024, Pazartesi
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edilecek.

Komisyonda, pazartesi günü Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, salı günü Sağlık Bakanlığı, çarşamba günü İçişleri Bakanlığı, perşembe günü Dışişleri Bakanlığı, cuma günü de Kültür ve Turizm Bakanlığının bütçeleri ele alınacak.


YETKİSİZ ÇAKARA 96 BİN CEZA

TBMM Genel Kurulu, yetkisiz çakar kullananlara 96 bin lira para cezası verilmesini de içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlayacak. Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullananlara 96 bin lira ceza verilecek, sürücü belgeleri 30 gün süreyle geri alınacak ve araç aynı süreyle trafikten men edilecek. Ruhsatsız silah taşıyan, satın alan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Ateşli silahların namlu, sürgü, gövde, çerçeve, silindir, mekanizma başı, çıkarıcı, tırnak, ateşleme iğnesi gibi parçalarını da ülkeye sokanlara, satanlara 5 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası verilecek.





#meclis
#2025 yılı bütçesi
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı
#Sağlık Bakanlığı
#İçişleri Bakanlığı
#Dışişleri Bakanlığı
#Kültür ve Turizm Bakanlığı

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