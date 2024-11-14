Yeni tip casusluk askıda

CHP’nin itirazları üzerine maddeye ilişkin AK Parti muhalefetten öneri istedi. Muhalefet öneri getirmek için süre talep etti. AK Parti bunun üzerine maddeyi geri çekti. İktidar ve muhalefet arasında yapılacak görüşmelerden sonra düzenleme son halini alacak. AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ve muhalefet milletvekilleri haftaya konuya ilişkin çalışmalara başlayacak.

AK Parti kaynakları, muhalefetin öneri getirmemesi durumunda, geri çekilen maddenin olduğu gibi tekrar gündeme alınacağını söyledi. Yeni Şafak'a konuşan üst düzey AK Partili bir yetkili, "CHP'nin endişeleri vardı, şimdi alan açıyoruz, gelin çözüm önerilerinizi getirin, dedik... Önümüzdeki hafta bürokrasiyi de çağıracağız. Grup başkanvekilleri bir araya gelecek, yeniden bu düzenlemeyi konuşacağız. Eğer yeni bir çözüm önerisi getirmezlerse aynı kanun maddesini yeniden getireceğiz" açıklamasında bulundu.