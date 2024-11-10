CHP’de kurultay kazanı kaynıyor

Esenyurt krizinin gölgesi altında toplanan kavgalı milletvekili çalışma kampından sonra ana muhalefette saflar netleşmeye başladı. CHP içinde Genel Merkez’e yöneltilen "Yönetemiyorsunuz" eleştirileri, "Olağanüstü kurultay" talebine dönüştü. Kurultay isteyenlerin başkentte ve Meclis binasında açıktan toplantılar ve görüşmeler yaptığı ortaya çıktı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" diyerek, olağanüstü kurultay talebini sert bir dile geri çevirmişti. Parti içi muhalefetin lideri Oğuz Kaan Salıcı ise Özel'e "CHP'de kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse kurultaya gidilir" yanıtını verdi. Salıcı'nın bu çıkışı parti yönetiminde tepkilere neden oldu.





SALICI'YA YÖNETİMDEN CEVAP GELDİ

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Salıcı'nın açıklamalarına yanıt verdi. Yücel, Salıcı'nın eleştirileri için "Bir gaflet değilse neyin göstergesi?" değerlendirmesinde bulundu. Salıcı, Özel'e 'padişah' göndermesi yapmıştı. Deniz Yücel de Salıcı için, "Bu durum olsa olsa gözü dönmüş bir ihtirasın eseri olabilir" yanıtını verdi. Yücel X hesabından yaptığı paylaşımda, "Kişisel hırs ve ikbal peşinde koşarken, partinin kurumsal kimliğine zarar verecek eylem ve söylem içerisinde olan her kim olursa olsun, partimizin buna kayıtsız kalmayacağını herkesin, özellikle de geçmişte önemli görevlerde bulunan birinin bilmesi gerekir" ifadelerini kullandı.





KAHVE BAHANE

Bu tartışmalar yaşanırken, TBMM koridorlarında CHP'de olağanüstü kurultaya gidilmesi için şimdiden kulis yapılmaya başlandı. Özel karşıtı vekillerin, yönetime küsen 'değişimci' milletvekillerini odalarında ağırlayarak, olağanüstü kurultay için kulis faaliyeti yürütmeye başladığı öğrenildi. Özel karşıtlarının, odlarında bazen yemek sonrasında 'kahve içmek' için bazen de 'yasaları çalışmak' bahanesiyle bir araya gelerek, olağanüstü kurultaya gidilmesi için formül aradıkları kaydedildi. Kaynaklar, bu toplantıların çoğu kez 4-5 milletvekili ile sınırlı kaldığını ancak 15-20 milletvekilinin bir araya geldiği toplantıların da yapılmaya başlandığını ifade etti.





AĞBABA DEVREDE

Kaynaklar, Ankara'daki otellerde ve eğlence mekanlarında da bir araya gelen Özel karşıtı vekillerin, 'değişimci' milletvekilleri ile buluştuğunu söyleyerek, "Özel'in en yakınındaki isim olan Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Kemal Kılıçdaroğlu ve Oğuz Kaan Salıcı'ya yakın duran milletvekillerine karşı daha nazik ve özenli davranmaya başladı. Onlar da olağanüstü kurultay gidilmemesi için Ekrem İmamoğlu'nu tutmaya çalışıyorlar" dedi.





CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı

Keşke beni aday gösterseydiniz!

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ın adı da artık liderlik yarışında daha sık anılır oldu. Edinilen bilgiye göre, Günaydın, geçen yıl kasım ayında yapılan olağan kurultaydan Özel'in zaferle çıkması üzerine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sitem ederek, "Özel seçilebildiğine göre, keşke beni genel başkanlık için aday gösterseydiniz" dedi.











