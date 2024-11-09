Özel'den umudu kestiler

CHP'de muhalif milletvekilleri ile Genel Başkan Özgür Özel'den umudunu kesen 'değişimci' milletvekilleri, İstanbul'da yapılan kamp sonrasında yeniden Ankara'da bir araya geldi. Başkentin meşhur et lokantalarından birinde yapılan toplantıya yaklaşık 20 milletvekili katıldı. Toplantıya Kılıçdaroğlu destekçilerinin yanı sıra Özel ve İmamoğlu'na bir dönem destek vermiş vekillerin katılması da dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre vekiller, “Partinin iyi yönetilmediğini, 'Özel’in DEM Parti ile yakınlaşmasından sonra ipin ucunun kaçırıldığı” noktasında bir kez daha uzlaştı.