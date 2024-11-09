Özel'den umudu kestiler

Genel Başkan Özel'den umudunu kesen 'değişimci' milletvekilleri, Ankara'da bir araya geldi. Vekiller toplantıda partinin iyi yönetilmediği ve yeni bir kurultay toplanmasının faydalı olacağı görüşünde birleşti.
CHP'de muhalif milletvekilleri ile Genel Başkan Özgür Özel'den umudunu kesen 'değişimci' milletvekilleri, İstanbul'da yapılan kamp sonrasında yeniden Ankara'da bir araya geldi. Başkentin meşhur et lokantalarından birinde yapılan toplantıya yaklaşık 20 milletvekili katıldı. Toplantıya Kılıçdaroğlu destekçilerinin yanı sıra Özel ve İmamoğlu'na bir dönem destek vermiş vekillerin katılması da dikkat çekti. Edinilen bilgiye göre vekiller, “Partinin iyi yönetilmediğini, 'Özel’in DEM Parti ile yakınlaşmasından sonra ipin ucunun kaçırıldığı” noktasında bir kez daha uzlaştı.
SORUNLAR KURULTAYDA KONUŞULSUN
Toplantıda, CHP'nin sürdürdüğü politikaların gözden geçirilmesi için bir kurultay toplanmasının faydalı olacağı görüşü ortaya çıktı. Vekillerin, Genel Başkan Özel'in aralık veya ocak ayında partiyi kurultaya götürmesi ve başta normalleşme olmak üzere yürütülen politikaların tartışılması yönünde karar aldıkları kaydedildi. Bu buluşmanın ilerleyen günlerde genişletilerek sürdürülmesi yönünde ortak fikir ortaya çıktığı kaydedildi.