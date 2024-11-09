Gerekirse kurultaya gidilir

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay toplaması konusundaki isteklere sert tepki gösterdi. Özel, "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" diyerek, olağanüstü kurultay talebine en yüksek perdeden yanıt verdi. Özel, önceki akşam bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Özel, kendisine muhalif olan kesime şunları söyledi: "Kendine güvenen tüzüğü açsın okusun, ne talep ediyorsa etsin. Kimse benden öyle kurultay talep etmesin. Şimdi ben 'Hodri meydan bir kurultay yapalım desem iki ay onunla meşgul olacağız.” Özel sözlerine şöyle devam etti: “Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç. En iyi kurultayda bile parti içe döndü diye güç kaybediyoruz. Benim işim Erdoğan'ı erken seçime zorlamak, birilerinin işi beni kurultaya zorlamak ama gücü yok benden istiyor."