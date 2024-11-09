CHP'nin İstanbul'daki kampında milletvekilleri tarafından 'partiyi yönetememekle' eleştirilen Genel Başkan Özgür Özel, parti içi muhalefetin başını çeken isimlerden Oğuz Kaan Salıcı'dan tarafından sert bir dille eleştirildi.
Salıcı X hesabından yaptığı paylaşımda, "CHP'de gerekirse kurultaya gidilir" dedi. Salıcı, "Kayyum atanmasını protesto mitinglerinde bir başka siyasi parti ile paylaşılan kürsü, parti tabanımızda rahatsızlık yaratmıştır. Sayın Genel Başkanımızın neredeyse her açıklamasının ardından, ne demek istediğini izah etmek durumunda kalması makamına yakışmamaktadır" paylaşımında bulundu.
CHP ANKETLE KURULMADI
"Neden-sonuç bağları doğru kurulmalıdır" diyen Salıcı, CHP örgütünde kurultay tartışması yapıldığı için oy kaybedilmediğini, bilakis oy kaybedildiği için kurultay tartışması yapıldığını kaydetti. Salıcı, "Oy kaybının nedenini tabanda siyaseten kabul görmeyen politikalarda aramak gerekmektedir. CHP anket yaparak kurulmuş bir parti değildir. Siyasetini anket sonuçlarına göre belirlemez. CHP'de kurultay bir lütuf değildir, haktır. CHP'de gerekirse kurultaya gidilir" ifadelerini kullandı.
Kimse benden kurultay dilenmesin!
- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurultay toplaması konusundaki isteklere sert tepki gösterdi. Özel, "Kimse benden öyle kurultay talep etmesin" diyerek, olağanüstü kurultay talebine en yüksek perdeden yanıt verdi. Özel, önceki akşam bir grup gazeteciyle bir araya geldi. Özel, kendisine muhalif olan kesime şunları söyledi: "Kendine güvenen tüzüğü açsın okusun, ne talep ediyorsa etsin. Kimse benden öyle kurultay talep etmesin. Şimdi ben 'Hodri meydan bir kurultay yapalım desem iki ay onunla meşgul olacağız.” Özel sözlerine şöyle devam etti: “Partinin oyunu düşürmek pahasına kimse benden kurultay dilenmesin. Gücü olan gitsin kurultaya ki yok öyle bir güç. En iyi kurultayda bile parti içe döndü diye güç kaybediyoruz. Benim işim Erdoğan'ı erken seçime zorlamak, birilerinin işi beni kurultaya zorlamak ama gücü yok benden istiyor."