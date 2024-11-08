İmamoğlu'ndan paralel teşkilat: Cumhurbaşkanı adaylığı için çalışmalarını hızlandırdı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mardin, Batman, Esenyurt ve Halfeti belediyelerine kayyum atanmasından sonra, cumhurbaşkanı adaylığı sürecini hızlandırdı. İmamoğlu bu maksatla, Ankara dışında 7 bölgedeki 7 merkezi ilde bina kiralayarak çalışmalarını bölgesel bazda yürütme kararı aldı. Edinilen bilgiye göre; siyasal iletişim uzmanları, milletvekilleri ve gönüllüler de Ankara'daki merkezde görev yapacak. Diğer 7 ilde ise İmamoğlu, kendi destekçileriyle CHP örgütlerinden bağımsız olarak çalışmalarını sürdürecek. İstanbul'daysa bu yapılanmalardan farklı olarak medya ile ilişkilerin yönlendirileceği bir merkez kurulacak.





MERKEZ ANKARA'DA OLACAK

İmamoğlu Ankara'nın merkez ilçelerinden birinde plaza katı ya da bina kiralayarak çalışmalarını buradan yönetecek. Başta CHP olmak üzere muhalefet partileri, sivil toplum kuruluşları ve meslek örgütleriyle ilişkilerini bu merkezden yürütecek.





MUHALEFETLE SICAK TEMAS

İmamoğlu Ankara dışında 7 bölgede tam saha pres yapabilmek için bölgelerin merkezi illerinde çalışma ofisleri de kuracak. Bu merkezler üzerinden İmamoğlu, CHP dışındaki muhalefet partilerinin il ve ilçe başkanlarıyla da temas kurmayı hedefliyor.





Muhalefetin tek adayı olmak istiyor

Ankara'da Türkiye Belediyeler Birliği'nin başkanlık binasının dışında bir çalışma ofisi kurmak isteyen İmamoğlu, pazartesi günü başkentte, 6'lı Masa'nın eski ortakları ve Zafer Partisi liderlerini, önceki gün de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı'nı kayyum atamaları kapsamında ziyaret etmişti. Kaynaklar, İmamoğlu'nun bütün muhalefetin cumhurbaşkanı adayı olmayı amaçladığını, TBB üzerinden Anadolu'daki pek çok belediyeye yardım gönderdiğini iddia etti. Kaynaklar, İmamoğlu'nun CHP'nin ötesinde DEM Parti dahil tüm muhalefet blokunun tek adayı olmak için Anadolu'da örgütlenmeyi önemsediğini söyledi.



