AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Kandil'i bile hayrette bıraktı

"Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu için CHP'li bir belediyeye görevlendirme yapılması Atatürk'ün partisini yönetenler için utançtır. CHP'nin geldiği nokta işte tam burasıdır DEM'le işbirliği yaparsan bu başın beladan kurtulmaz. Devlet, yerel yönetimlerde bu şekilde bir tasarrufta bulunurken partisine göre hareket etmemektedir. Bu tür görevlendirmelerde kıstas, kişinin terörle kurduğu bağlantıdır. Ancak baktığımızda hem CHP hem de DEM'liler her zaman olduğu gibi bugünlerde de kamuoyunu yanlış yönlendirmektedirler. İşini hakkıyla yapan, Türkiye Cumhuriyeti kanunlara uyan, PKK'ya destek, can simidi ve kalkan olmayan, vatandaşına hizmet eden belediye başkanına kimse karışmaz. Terör örgütüne selam çakan, sadakat yeminiyle Kandil'e bağlı olan belediye başkanlarına devletin hesap sorması millete karşı sorumluluğudur."