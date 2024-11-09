AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e tepki: Kandil'i bile hayrette bıraktı

CHP'li belediyelerde terör bağlantılı isimlerin görevlendirilmesine tepki gösteren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, "Terör örgütü PKK ile iltisaklı olduğu için CHP'li bir belediyeye görevlendirme yapılması Atatürk'ün partisini yönetenler için utançtır." açıklamasında bulundu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ Kırıkhan Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kırıkhan 8. Olağan Kongresi'nde, ilçenin Suriye iç savaşından en çok etkilenen yerlerden olduğunu söyledi.
Dağ, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'ün 7 aylık görev süresinde 1400 kilometre yol yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
- "Yol medeniyettir. Bakıyorum kendi şehrim ne durumda? Bu yolları yapacak olan kurum İzmir'de İzbeton'dur. İzbeton'un önceki dönemden kalan borçları halen ödenmiyor. İzbeton şirketine arka arkaya hacizler giriyor. CHP belediyeciliği bu. Hizmet edelim, şehrimizi ayağa kaldıralım gibi bir dertlerinin olmadığını gayet iyi biliyoruz. 10 yıllık Fetret Devri'nden sonra inşallah Hatay'da iki yaka birleşmiştir. Bu iki yakanın birleşmesiyle beraber merkezi hükümet, Büyükşehir Belediyesi ve Kırıkhan'da ilçe belediyesinin çok daha güzel hizmetleri şehrimize kazandırdığını hep birlikte göreceğiz."
Eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını vurgulayan Dağ, "Birileri şu anda 10-15 yıldır büyükşehirlerde belediye başkanlıkları yönetiyorlar. Çoğunun bütçesi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bakanlıkların bütçelerinden daha fazla. Buna rağmen geriye dönüp baktıklarında 'biz şunu inşa ettik' diyebilecekleri hizmetin olmadığını çok net görüyoruz." ifadelerini kullandı.
CHP ve DEM belediyelerinde terör bağlantısı
Son günlerde CHP ve DEM Parti'li belediyelere terörle iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevlendirmeler yapıldığını hatırlatan Dağ, şu değerlendirmelerde bulundu:
CHP'li belediyelerin son dönemde konser ücretleriyle gündeme geldiğini kaydeden Dağ, "Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Bayramı'nda bir sanatçıya 70 milyonluk konser verdirdiği, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'nın da son 5 yıllık süre zarfında 5,5 milyar konserlere ücret ödediği kamuoyunca görüldü. CHP'li belediyeler hem bu ülkede konserlerle hem de DEM'le yaptıkları işbirliğiyle, belediye başkanlarının işe aldığı akrabalarıyla, çöp yığınlarıyla, bozulan ve kaza yapan otobüslerle, metrobüslerle anılmaktadır. Açıkçası biz 'gerçek belediyecilik' derken, 1400 kilometre yoldan bahsederken işte Cumhuriyet Halk Partisinin gerçek yüzü buradadır." dedi.
"DEM'lilerin o otobüsün üzerinde ne işi var?"
Dağ, Esenyurt Belediye Başkanı ile ilgili görevlendirme kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisinin bir toplantı ve miting çağrısı yaptığını hatırlattı.
Ortaya çıkan tabloya bakıldığında arada organik bir bağ olduğunu çok net bir şekilde gördüklerine dikkati çeken Dağ, şu ifadeleri kullandı:
- "Hatay'dan, Kırıkhan'dan gerçekten bir serhat şehri milliyetçiliği, vatanseverliği üst düzeyde olan bir şehirden soruyorum; söz konusu belediye başkanı, Esenyurt Belediye Başkanı, Cumhuriyet Halk Partisinin belediye başkanıysa DEM'lilerin o otobüsün üzerinde ne işi var? Eğer bu kişi DEM'in belediye başkanı ise Cumhuriyet Halk Partisi maskesi ile neyi örtmektesiniz? Yarın 10 Kasım. Her fırsatta Atatürk üzerinden hamaset yapanlar girdikleri bu kirli ilişkilerde Mustafa Kemal'in kemiklerini sızlatmaktadırlar. Bu tutum hem Gazi'nin mirasına haksızlıktır hem de CHP'ye oy veren vatansever insanlarımıza da hakarettir."
“Özgür Özel Kandil'i bile hayrette bırakmıştır”
Dağ, "Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi otobüsü üzerinde DEM'lilerle şov yapmakla kalmadığını" belirterek, şunları kaydetti: