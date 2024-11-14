Bakan Işıkhan: Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacağız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, borcu bulunan belediyelere seslenerek hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını açıkladı. Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin CHP'li belediyeler olduğunu ifade eden Işıkhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuştu.
Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan borçlarına yönelik açıklamalarda bulunan Bakan Işıkhan, "
Belediyelerin 96 milyar liralık borcu 150 milyar liraya yükseldi ve bu sürdürülemez hale gelmiştir.
" dedi.
Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi
Girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi
Bütün belediyelere borçlarını ödemeleri yönünde çağrıda bulunan Işıkhan, hiçbir girişimde bulunmayan belediyelere haciz işlemi başlatacaklarını belirtti.
"En borçlular CHP'li belediyeler"
"En borçlular CHP'li belediyeler"
Borçlarını en çok ödemeyen belediyelerin
CHP'li belediyeler
olduğunu ifade eden Bakan Işıkhan, "
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin SGK'ya 8,5 milyar lira borcu var, Melih Bey'den aldığında borç 209 milyondu.
" ifadelerini kullandı.
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