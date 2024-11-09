Üçüncü şahsa soy bağını ret hakkı

98 yıldır yürürlükte olan soy bağı ilkelerinde değişikliğe gidildi. Artık 'anne' ya da 'baba' olduğunu iddia eden üçüncü şahıslar, nüfus kütüğünde 'baba' görünen kişiye karşı 'soy bağının reddi' davası açabilecek. Meclis'ten geçerek yasalaşan 9'uncu Yargı Paketi'ndeki düzenlemeye göre, ana doğumdan, çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayıp bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Yeni yasaya göre üçüncü şahıslar da baba olduğunu iddia ederek başka bir aile hakkında bazı şartlarda dava açabilecek. Bu çerçevede, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da ayırt etme gücünü kaybetmiş olması şartları aranacak. Bu durumda baba olduğunu iddia eden kişi; koca, anne veya çocuk hakkında soy bağının reddi davası açabilecek. Bu davalar için bir yıllık zamanaşımı öngörülüyor. Bu zamanaşımı, çocuğun doğumu, kocanın ölümü, kocanın ayırt etme gücünü kaybettiği veya gaiplik kararını öğrendiği gün başlayacak.