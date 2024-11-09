Üçüncü şahsa soy bağını ret hakkı

Ailenin korunması amacıyla soy bağının (kan bağı) doğru tespit edilmesi ve kaydedilmesi için baba, anne ve çocuğa soy bağının reddi davasını açma hakkı getirildi.
98 yıldır yürürlükte olan soy bağı ilkelerinde değişikliğe gidildi. Artık 'anne' ya da 'baba' olduğunu iddia eden üçüncü şahıslar, nüfus kütüğünde 'baba' görünen kişiye karşı 'soy bağının reddi' davası açabilecek. Meclis'ten geçerek yasalaşan 9'uncu Yargı Paketi'ndeki düzenlemeye göre, ana doğumdan, çocuk ise ergin olduğu tarihten başlayıp bir yıl içinde dava açmak zorunda olacak. Yeni yasaya göre üçüncü şahıslar da baba olduğunu iddia ederek başka bir aile hakkında bazı şartlarda dava açabilecek. Bu çerçevede, dava açma süresinin geçmesinden önce kocanın ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi ya da ayırt etme gücünü kaybetmiş olması şartları aranacak. Bu durumda baba olduğunu iddia eden kişi; koca, anne veya çocuk hakkında soy bağının reddi davası açabilecek. Bu davalar için bir yıllık zamanaşımı öngörülüyor. Bu zamanaşımı, çocuğun doğumu, kocanın ölümü, kocanın ayırt etme gücünü kaybettiği veya gaiplik kararını öğrendiği gün başlayacak.
Kadının soyadı hakkı korundu
İktidarın geçtiğimiz yasama yılında Meclis gündemine aldığı 9'uncu Yargı Paketi, önceki TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek, kanunlaştı. İktidar ve muhalefetin üzerinde uzlaşamadığı ve uzun süre kamuoyunun gündemini meşgul eden 'evli kadının soyadı' hakkına ilişkin düzenleme de paketten çıkarıldı. Böylece mevcut düzenleme korunmuş oldu. Türk Medeni Kanuna göre, kadın evlendiğinde kocasının soyadını alıyor ancak evlenirken kadın nüfus idaresine yapacağı başvuruyla kocasının soyadının yanında kendi soyadını kullanma hakkına da sahip oluyor. Paketten çıkarılan maddede ise kadınlar bekarlık soyadını tek başına kullanamayacaktı.