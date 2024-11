Güzel dini tecrübeler anne keki kokusuna benzer

Çocuklara dini öğretmekten öte onların kalbine dini sevdirmenin tohumunu saçmayı daha doğru buluyorum. Bu da ancak güzel tecrübeler edinerek olur bence. Annenizin evde pişirdiği kekin kokusu yıllar da geçse her burnunuza değdiğinde sizi nasıl çocukluğunuza götürürse güzel dini tecrübeler de böyledir. Bu hatıralar hayatın karanlığında insanın kalbine yakılan bir meşale gibi parlar ve yolu aydınlatır. Doğrusu dini tecrübeyi insana kazandıran ya da kazandıramayan ilk aşamada ailedir. Sonra yavaş yavaş sosyal çevre devreye girer. Arkadaşlıklar ve derken dini tecrübe ya da tecrübesizlikler… Herkesin kalbine dokunabilmek, herkesin hayatında yüzde yüz bir iz bırakabilmek elbette mümkün değil. Bazen en yakınımızdakine erişemeyiz. Hayat biraz da bu gerçeklerle yüzleşmeyi öğretiyor insana. Yazmak, kelimelerle kendini ifade etmeyi öğrenmek en çok da kendine uzaktan bakabilmeyi, kimseye bir şey verme ya da dikte etme zorunluluğu duymadan ama bir yerlerde mutlaka birilerine erişebileceğini de umarak bir yolculuğa çıkmak gibi. Bu sebeple metnin imkânlarından yola çıkarak elbette bir tecrübeye doğru yola çıkmalarını arzu ediyorum okurlarımın. Bu sadece çocuklar için de değil, genç hatta yetişkin okuyucularım için de geçerli. Çünkü yazdıklarımız bir yönüyle kendi tecrübelerimizden sudûr eder. Metinde de hem gerçek hem de hayali tecrübelerin içinde kendisini bulan bir okur hayal ederim hep. İnşallah başarıyorumdur.

Çocuklarla ve gençlerle bir araya geldiğimizde bize en çok sorulan sorular önceliğim oldu. Arada kendi çocukluğumdan kalan ve hala cevaplanmayı bekleyen sorular da vardı tabii. Ama soruları cevaplamak derlemek kadar kolay olmadı. Her sorunun cevabı için epeyce sancı çektim, diyebilirim. Çünkü cevaplar hem basit, hem doğru, hem anlaşılır hem de kapsamlı olabilmeliydi. Bir de günümüz okurunu çekebilmek için kısa olması gerekiyordu tabii. Cevapları kurgularken karşıma küçük Şule’yi oturttum ve o bu soruların nasıl cevaplanmasını isterdi, nasıl anlatılırsa daha iyi anlardı, diye kafa yordum. Sonra anne ve öğretmen olan Şule’yi karşıma oturttum. Buradaki cevaplarla kan ve can bağı ile kenetlendiği çocuklarına ne sunabilir, diye baktım. Yazıya döküşüm böyle başladı. Metinler ortaya çıktıktan sonra her birini o yaş grubundaki çocuklara, öğrencilerime okutarak eleştirilerini ve katkılarını da aldım. Ancak en temelde amacım Kur’an ve sünnete uygun yani İslam’ın özüne hizmet edebilecek bir farkındalık oluşturmaktı. İnşallah başarabilmişimdir.