Çocuklar için Filistin kitaplığı

“Her sabah okula gitti Samaar, her akşam bahçelerini temizledi. Her sabah okula gitti Samaar, her akşam yeni kavanozlar dizdi. Her sabah okula gitti Samaar, her akşam yeni çiçekler dikti.” İsrail sınırı yakınındaki tarlasında arıcılık yaparken şehit edilen Filistinli Osman Elba’nın mirasını yaşatan kızı Samaar’ın gri dumanlara inat ilham dolu hikâyesini anlatan Gazze’nin Arıları ve Samaar, Filistin’i bu açıdan ele alması ve çocuklara doğru rol modeller göstermesi bakımından kıymetli. 4 yaş ve üzeri için.