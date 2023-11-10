Genel Kurul’u sabote planı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün X hesabından önce Danışma Kurulu'nun saat 16.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığına toplanacağını ve toplantıya bizzat katılacağını söyledi. Daha sonra ise saat 17.00'de Danışma Kurulu'nun Kurtulmuş tarafından toplanamadığını iddia ederek, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme kararı aldıklarını duyurdu. Meclis kaynakları ise, kurulun saat 13.30'da TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandığını ifade etti.