|
Gündem

Genel Kurul’u sabote planı

CHP, Yargıtay 3. Dairesi'nin kararını sürekli olarak gündemde tutarak, Meclis'te Genel Kurul gündemini sabote etmeye çalışıyor.

Uğur Duyan
04:00 - 10/11/2023 Cuma
Güncelleme: 06:22 - 10/11/2023 Cuma
Yeni Şafak
Meclis gündeminin belirlendiği Danışma Kurulu'nun kararı olmaksızın Genel Kurul'un gündemi değiştirilemeyeceğini belirten kaynaklar, İç Tüzüğe göre de Danışma Kurulu'nun, Genel Kurul toplandıktan sonra toplanıp, gündemi değiştirme kararı alamayacağını anımsattı.

Meclis gündeminin belirlendiği Danışma Kurulu'nun kararı olmaksızın Genel Kurul'un gündemi değiştirilemeyeceğini belirten kaynaklar, İç Tüzüğe göre de Danışma Kurulu'nun, Genel Kurul toplandıktan sonra toplanıp, gündemi değiştirme kararı alamayacağını anımsattı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün X hesabından önce Danışma Kurulu'nun saat 16.00'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığına toplanacağını ve toplantıya bizzat katılacağını söyledi. Daha sonra ise saat 17.00'de Danışma Kurulu'nun Kurtulmuş tarafından toplanamadığını iddia ederek, Meclis Genel Kurulu'nu terk etmeme kararı aldıklarını duyurdu. Meclis kaynakları ise, kurulun saat 13.30'da TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandığını ifade etti.


#politika
#CHP
#Yargıtay
4 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Filistin davasının ulusal şairi: Mahmud Derviş